W. Brytania: "The Sun": premier Sunak w sobotę ogłosi przekazanie Ukrainie 12 czołgów

Brytyjski premier Rishi Sunak zaaprobował przekazanie Ukrainie szwadronu czołgów i jeszcze w sobotę poinformuje o tym prezydenta tego kraju Wołodymyra Zełenskiego - podał w sobotę dziennik "The Sun".

Gazeta dodaje, że chodzi o 12 czołgów Challenger 2, z czego cztery zostaną wysłane na Ukrainę natychmiast, a osiem niedługo później. Sunak miał odbyć w tym tygodniu szereg spotkań z dowódcami wojskowymi, którym powiedział, że chce, by dostarczenie czołgów było priorytetem.

"Premier jasno się wyraził, że Wielka Brytania musi trwać przy swoim zobowiązaniu wobec Ukrainy, a to obejmuje zapewnienie, że będzie miała krytyczny sprzęt do obrony i zmiany układu sił na polu bitwy" - powiedziało cytowane przez "The Sun" źródło na Downing Street.

Spekulacje na temat tego, że Wielka Brytania zamierza przekazać Ukrainie czołgi, o co władze w Kijowie od dawna zabiegają, krążą od początku tego tygodnia, a w środę rzecznik Sunaka potwierdził, że faktycznie istnieją takie plany. Wielka Brytania będzie pierwszym krajem, który wyśle na Ukrainę czołgi podstawowe produkcji zachodniej.

"The Sun" przypomina, że ukraińscy wojskowi mówili niedawno, iż aby odzyskać okupowane terytoria, potrzebują 300 zachodnich czołgów. Oczekuje się jednak, że brytyjski precedens skłoni również inne kraje do zrobienia tego samego. Mimo apeli Zełenskiego, do niedawna Zachód postrzegał przekazanie Ukrainie czołgów zachodniej produkcji jako krok, który Rosja uzna za eskalację konfliktu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński