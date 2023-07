W. Brytania: "The Times": Roger Moorhouse rzuca zasłużone światło na Grupę Ładosia

Roger Moorhouse rzuca światło na Aleksandra Ładosia i jego ludzi, którzy do tej pory nie otrzymali należnego im uznania - pisze w sobotę dziennik "The Times" w recenzji nieopublikowanej jeszcze książki brytyjskiego historyka "The Forgers", która opowiada historię Grupy Ładosia.

Autor recenzji przybliża zarówno działalność Grupy Ładosia - dyplomatów z poselstwa II RP w Bernie w czasie II wojny światowej pod kierownictwem Aleksandra Ładosia, którzy wystawiali Żydom fałszywe paszporty krajów latynoamerykańskich, dające im szanse na przeżycie - jak i to, w jaki sposób kilka lat temu za sprawą ówczesnego ambasadora RP w Szwajcarii Jakuba Kumocha ta historia została odkryta.

"Historyk Roger Moorhouse zebrał materiały ambasady w celu stworzenia tej książki. Jak zauważa Moorhouse, historia Holokaustu przez długi czas sprowadzała się do opowieści o sprawcach, osobach postronnych i ofiarach. Teraz mamy czwartą grupę: ratujących, takich jak Oskar Schindler, Raoul Wallenberg i Ładoś" - pisze "The Times".

Jak przypomina "The Times", wśród osób uratowanych dzięki paszportom Ładosia była matka Daniela Finkelsteina, publicysty tej gazety i członka Izby Lordów, a także jej siostry i ich matka, a historię tę Finkelstein opisał w wydanej w czerwcu książce "Hitler, Stalin, Mama i Tata: rodzinny pamiętnik cudownego ocalenia".

"+The Forgers+ to dobrze skonstruowana i przyjemnie zwięzła książka z wyraźną narracją i fascynującymi szczegółami. Ilustruje jednak, jak trudno jest powiedzieć coś oryginalnego o Holokauście. Niewiele miejsca poświęcono faktycznej operacji fałszerstwa, a fałszerze nie są szczególnie ekscytującymi postaciami. Większość książki zamiast tego zajmuje się znanym gruntem nazistowskich okrucieństw. Ale może to nie ma znaczenia. Ta historia jest opowiedziana z dużym wdziękiem; jest to zasługujące na uwagę wprowadzenie dla tych, którzy nie są zaznajomieni ze zbrodniami popełnionymi w Polsce" - wskazuje "The Times".

"Najbardziej godnym pochwały osiągnięciem Moorhouse'a jest rzucenie światła na Ładosia i jego zespół, którzy uratowali co najmniej 2000 Żydów przed eksterminacją. Do tej pory nie otrzymali oni należnego im uznania. Jak pisze autor, ich system powinien być oceniany na podstawie ich dobrych intencji wobec "tych, którzy byli w rozpaczliwej potrzebie". Jest w tym godność, zwłaszcza w porównaniu z tłumem, który łatwo zasłaniał się prawnymi niuansami, uzasadniając, dlaczego nie pomaga" - ocenia gazeta.

Książka Rogera Moorhouse'a "The Forgers: The Forgotten Story of the Holocaust's Most Audacious Rescue Operation" ("Fałszerze: Zapomniana historia najbardziej śmiałej operacji ratunkowej Holokaustu") ukaże się w Wielkiej Brytanii 10 sierpnia. Jej amerykańskie wydanie zaplanowane jest na 17 października, zaś polskie ma zostać opublikowane w przyszłym roku.

Roger Moorhouse to brytyjski historyk i pisarz specjalizujący się w historii II wojny światowej. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek na ten temat. Najważniejsze z nich to "Pakt diabłów. Sojusz Hitlera i Stalina" o współpracy niemiecko-sowieckiej w latach 1939-1941, "Stolica Hitlera. Życie i śmierć w wojennym Berlinie" oraz "Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi" o polskiej wojnie obronnej. W 2020 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za wkład w rozpowszechnianie wiedzy o polskiej historii w Wielkiej Brytanii.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński