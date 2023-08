W. Brytania: Think-tank: w ciągu pięciu lat koszt utrzymania nielegalnych imigrantów wzrośnie do 5-6 mld funtów

Nawet jeśli plan wysyłania nielegalnych imigrantów do Rwandy zacznie działać, to koszt utrzymywania w Wielkiej Brytanii pozostałych wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat do ponad 5 mld funtów rocznie - ostrzegł we wtorek Institute for Public Policy Research (IPPR).

Deportacja nielegalnych imigrantów do Rwandy, z którą brytyjski rząd zawarł stosowną umowę, jest kluczowym elementem planu rozwiązania problemu niekontrolowanej imigracji przez kanał La Manche. Ma ona działać także jako element zniechęcający dla potencjalnych dalszych chętnych. Ale po tym, jak Sąd Apelacyjny uznał, że deportacja byłaby niezgodna z prawem, bo Rwanda nie może być uznawana za kraj bezpieczny, plan jest na razie w zawieszeniu.

Jednak według IPPR nawet jeśli rząd wygra sprawę w Sądzie Najwyższym, deportacje będą prowadzone na małą skalę, bo Rwanda ma ograniczone możliwości przyjmowania ludzi i liczba nowo przybywających do Wielkiej Brytanii nadal będzie wyraźnie wyższa niż odsyłanych. Zatem istnieje ryzyko stale wydłużającej się kolejki nielegalnych imigrantów, którzy będą w prawnym zawieszeniu, czekając na rozpatrzenie ich sprawy, lecz których brytyjski rząd nadal będzie musiał utrzymywać.

Think-tank szacuje, że jeśli co miesiąc odsyłanych do Rwandy byłoby 500 osób, w ciągu pięciu lat roczne koszty utrzymywania tych pozostających w Wielkiej Brytanii wzrosną do ponad 5 miliardów funtów. Natomiast jeśli odsyłane byłoby 50 osób miesięcznie, koszty przekroczą 6 miliardów funtów rocznie. Byłaby to kwota ok. dwa razy wyższa niż obecnie.

W ciągu ostatnich trzech lat liczba osób czekających na rozpatrzenie wniosku o azyl w Wielkiej Brytanii wydłużyła się trzykrotnie, do 172 tys. na koniec marca tego roku. Ich utrzymanie kosztuje 3,6 mld funtów rocznie, z czego 2,3 mld brytyjski rząd wydaje na zakwaterowanie ponad 50 tys. nielegalnych imigrantów w wynajmowanych hotelach.

"Istnieje tylko bardzo wąskie okno na sukces rządu w kwestii azylu w oparciu o jego obecny plan forsowania umowy z Rwandą i ustawy o nielegalnej migracji. Nawet jeśli ustawa zostanie w pełni wdrożona, w najbardziej prawdopodobnych scenariuszach przyjazdy nadal będą przewyższać deportacje. Będzie to oznaczać rosnącą populację osób pozostających w zawieszeniu, co wywrze ogromną presję na zakwaterowanie i systemy wsparcia ministerstwa spraw wewnętrznych, a także ryzyko, że tysiące osób zniknie z oficjalnego systemu i będzie narażonych na wyzysk i nędzę" - powiedział Marley Morris, zajmujący się w IPPR sprawami migracji.

Według statystyk ministerstwa spraw wewnętrznych od początku roku do niedzieli włącznie do Wielkiej Brytanii nielegalnie przedostało się przez kanał La Manche 17 957 osób, czyli o prawie 16 proc. mniej w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku, gdy ta liczba wynosiła 21 345 osób. Bilans za cały 2022 r. wyniósł 45 755 osób, co było wzrostem o ok. 60 proc. w stosunku do 2021 r.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński