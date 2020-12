W. Brytania: Transport szczepionek i kolejność szczepień najtrudniejszymi wyzwaniami

Najtrudniejszymi kwestiami w rozpoczętym we wtorek w Wielkiej Brytanii programie szczepień przeciwko Covid-19 jest transport szczepionek, jako że wymagają one bardzo niskiej temperatury, oraz rozdzielanie ich pomiędzy poszczególne priorytetowe grupy.

Minister zdrowia Matt Hancock poinformował we wtorek w Izbie Gmin, że cała zapowiadana pierwsza partia 800 tys. dawek szczepionki Pfizera i BioNTech jest już na terytorium Wielkiej Brytanii.

To jednak nie wystarczy nawet na zaszczepienie pierwszej z dziewięciu priorytetowych grup wskazanych przez rządową komisję ds. szczepień. Ponieważ szczepienia na razie odbywają się tylko w wyznaczonych szpitalach - 70 na terenie całego kraju - gdzie przechowywanie szczepionki w wymaganej temperaturze -70 stopni Celsjusza jest łatwiejsze - w pierwszej kolejności dostaną je osoby powyżej 80. roku życia i część personelu medycznego na pierwszej linii walki z wirusem, a nie mieszkańcy domów opieki nad seniorami i ich opiekunowie, jak planowano.

Ale samych tylko osób powyżej 80. roku życia jest w Wielkiej Brytanii ok. 3,3 miliona, zaś członków uprawnionego personelu medycznego - 700 tys. To oznacza, że w samej tylko pierwszej priorytetowej grupie jest taka sama liczba osób, ile szczepionek w najlepszym scenariuszu trafi do Wielkiej Brytanii do końca roku. To teoretycznie pozwoliłoby po jednym razie zaszczepić całą tę grupę o końca roku, ale aby szczepionka była skuteczna, konieczne są dwie dawki podane w odstępie trzech tygodni.

NHS, brytyjska publiczna służba zdrowia, wyjaśnia, że osoby uprawione do szczepionki nie muszą się dowiadywać kiedy będą się mogły zaszczepić, ale powinny spokojnie poczekać, aż otrzymają taką informację - listownie bądź telefonicznie. Jak podkreśla, nie ma powodu do obaw o stronę organizacyjną, bo NHS co roku przeprowadza szczepienia przeciwko grypie, również kontaktując się w ten sposób z osobami uprawnionymi do darmowych szczepień. W tym roku programem szczepień przeciwko grypie objętych będzie 30 milionów osób, czyli nawet więcej niż wszystkie priorytetowe grupy do szczepienia przeciw Covid-19 łącznie.

Hancock poinformował też, że jeszcze we wtorek lista 70 szpitali, w których prowadzone są szczepienia, zostanie rozszerzona, zaś w przyszłym tygodniu powinny ruszyć centra szczepień w takich obiektach jak tymczasowe szpitale dla chorych na Covid-19, hale konferencyjne czy duże obiekty sportowe.

Brytyjski rząd zawarł z Pfizerem umowę na zakup 40 milionów dawek szczepionki, a także sześć umów z innymi producentami, z których dwaj - AstraZeneca i Moderna - ogłosiło, że testy kliniczne dowodzą skuteczności w zapobieganiu Covid-19. W przypadku szczepionki stworzonej przez AstraZeneca wraz z naukowcami z Uniwersytetu w Oxfordzie zaczął się już proces dopuszczania jej do użycia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński