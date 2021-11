W. Brytania: Trzecia dawka szczepionki przeciw Covid-19 także dla 40-49-latków

Trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19, tzw. dawkę przypominającą, będą mogli otrzymać wszyscy mieszkańcy Wielkiej Brytanii powyżej 40. roku życia, a osoby w wieku 16-17 lat będą mogły przyjąć drugą dawkę - ogłosił w poniedziałek rząd tego kraju.

Do tej pory do otrzymania trzeciej dawki uprawnione były tylko osoby powyżej 50. roku życia, osoby poniżej tego wieku, które albo z racji innych schorzeń są szczególnie podatne na zachorowanie, albo mieszkają z takimi osobami, a także liniowi pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej. Natomiast dzieciom, o ile nie są z powodu innych schorzeń szczególnie podatne na zachorowanie, podawano tylko jedną dawkę.

Osoby w wieku 40-49 lat dostaną trzecią dawkę po upływie sześciu miesięcy od drugiej i będzie to albo szczepionka firm Pfizer/BioNTech, albo pół dawki szczepionki firmy Moderna, natomiast 16- i 17-latkom jako druga dawka będzie podawany produkt firm Pfizer/BioNTech, po upływie 12 tygodni od pierwszej dawki.

Na razie Wspólna Komisja ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI) nie zarekomendowała, by rozszerzyć podawanie trzeciej dawki na osoby poniżej 40 lat, a drugiej - na dzieci między 12. a 15. rokiem życia.

"Jeśli program szczepień przypominających będzie sukcesem i będziemy mieć bardzo wysoki odsetek (zaszczepionych), możemy znacznie zmniejszyć obawy milionów ludzi w związku z hospitalizacjami i zgonami w te święta Bożego Narodzenia i tej zimy. To prosta zasada" - mówił w poniedziałek zastępca naczelnego lekarza Anglii Jonathan Van-Tam.

Do tej pory do trzeciej dawki szczepionki uprawnionych było ok. 32 mln osób, zaś przyjęło ją 12,6 mln, ale jako że trzecia dawka jest podawana po upływie przynajmniej sześciu miesięcy od drugiej, więc znaczna część uprawnionych jeszcze się nie kwalifikuje. Przynajmniej pierwszą dawkę przyjęło 50,6 mln osób, a drugą - 46 mln. Stanowi to odpowiednio 87,9 proc. oraz 80 proc. mieszkańców kraju powyżej 12. roku życia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński