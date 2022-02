W. Brytania: Trzy osoby zginęły, 200 tys. domów bez prądu po przejściu orkanu Eunice

Co najmniej trzy osoby zginęły w Wielkiej Brytanii, a siedem odniosło obrażenia w piątek w wyniki przejścia orkanu Eunice. Bez prądu nadal pozostaje ok. 200 tys. gospodarstw domowych.

Jedną z ofiar śmiertelnych jest trzydziestokilkuletnia kobieta, pasażerka samochodu, na który w północnym Londynie spadło powalone przez wiatr drzewo. Kierowca został przewieziony do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu.

W podobnych okolicznościach w hrabstwie Merseyside w północno-zachodniej Anglii zginął mężczyzna w wieku pięćdziesięciu kilku lat - porwane przez wiatr przedmioty uderzyły w samochód, który prowadził.

Trzecią ofiarą jest dwudziestokilkuletni mężczyzna, który zginął w hrabstwie Hampshire w południowej Anglii, gdy prowadzony przez niego samochód uderzył powalone przez wiatr drzewo.

Jak poinformowano w piątek wieczorem, w całym kraju bez prądu pozostaje ok. 200 tys. gospodarstw domowych, ale przywrócono go już do 250 tys.

Przestały już obowiązywać dwa czerwone alerty wydane przez urząd meteorologiczny Met Office, które są najwyższym stopniem ostrzeżenia i oznaczają bezpośrednie zagrożenie życia - jeden z nich dotyczył południowo-zachodniej Anglii i południowej Walii, a drugi - południowo-wschodniej Anglii, w tym Londynu. Czerwone alerty Met Office wydaje niezwykle rzadko - w ciągu ostatnich czterech lat zdarzyło się to cztery razy, z czego dwa właśnie w piątek.

Do piątku wieczorem cała południowa i środkowa Anglia oraz cała Walia objęta jest alertem pomarańczowym, oznaczającym bezpośrednie zagrożenie życia.

W piątek w ciągu dnia na wyspie Wight na południowym wybrzeżu Anglii wiatr wiał z prędkością 196 km/godz., co jest najwyższą prędkością, jaką kiedykolwiek odnotowano w Anglii.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński