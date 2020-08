W. Brytania: Trzy zgony z powodu Covid-19, wciąż powyżej tysiąca nowych zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby zanotowano trzy zgony z powodu Covid-19, a liczba wykrytych zakażeń koronawirusem zwiększyła się o 1012 - poinformował w sobotę po południu brytyjski rząd.

To jeden z najniższych dobowych bilansów zgonów od początku epidemii, choć chwilowo nie można określić od kiedy dokładne, bo w efekcie zmiany metodologii w ich klasyfikowaniu dane z wcześniejszych dni tymczasowo są niedostępne.

W środę wieczorem brytyjski rząd zmienił metodologię klasyfikowania zgonów z powodu Covid-19 w Anglii i obecnie w statystykach uwzględniane są - podobnie jak w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej - tylko te, które nastąpiły w ciągu 28 dni od przeprowadzenia testu potwierdzającego obecność koronawirusa. Wskutek tego liczba zgonów spadła o 5377.

Uwzględniając tę zmianę oraz dane przedstawione w sobotę, bilans ofiar śmiertelnych w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 41 361, co jest piątą najwyższą liczbą na świecie - po Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku i Indiach.

Natomiast liczba nowych zakażeń jest wprawdzie wyraźnym spadkiem w stosunku do podanej w piątek - 1441 - która była najwyższą od dwóch miesięcy, ale wciąż jest to szósty przypadek w ciągu tygodnia, że była wyższa niż tysiąc. Poprzednio ten poziom przekroczony został 26 czerwca, zaś w połowie lipca średnia dobowa liczba zakażeń z siedmiu kolejnych dni spadła do ok. 600.

W efekcie łączna liczba wykrytych zakażeń w Wielkiej Brytanii to 317 379, co stanowi 12. najwyższy wynik na świecie.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w ciągu 24 godzin między 17:00 w czwartek a 17:00 w piątek i w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa, zaś bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między 9:00 w piątek a 9:00 w sobotę.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński