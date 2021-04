W. Brytania: Uczniowie szkół średnich nadal muszą nosić maseczki w klasach

Uczniowie szkół średnich w Anglii po powrocie do klas z przerwy wielkanocnej nadal będą musieli nosić maseczki w czasie lekcji, przynajmniej do 17 maja - ogłosiło we wtorek brytyjskie ministerstwo edukacji.

Na 17 maja zaplanowany jest trzeci z czterech etapów wychodzenia z lockdownu w Anglii. Pierwszym etapem - rozpoczętym 8 marca - był powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej. Wtedy właśnie wprowadzony został obowiązek zasłaniania twarzy przez uczniów w czasie lekcji oraz w innych sytuacjach, w których niemożliwe jest utrzymywanie dystansu. Zapowiedziano jednak, że jest to środek tymczasowy, a w czasie przerwy wielkanocnej dokonany zostanie przegląd sytuacji.

"To ostrożne podejście pomoże ograniczyć ryzyko transmisji i umożliwi stałe monitorowanie efektów powrotu do szkół. Oczekuje się, że zasłanianie twarzy przez uczniów nie będzie już wymagane w salach lekcyjnych i na innych obszarach wspólnych na trzecim etapie mapy drogowej, który zacznie się nie wcześniej niż 17 maja" - podano w komunikacie ministerstwa zdrowia.

Tymczasem szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon potwierdziła we wtorek, że po przerwie wielkanocnej wszystkie szkoły powrócą do nauki stacjonarnej. Uczniowie po powrocie nie będą już musieli ściśle przestrzegać zachowania dwumetrowego dystansu między sobą, ale nadal na terenie szkół, zarówno w klasach, jak i na terenach wspólnych, jak korytarze, będą musieli nosić maseczki.