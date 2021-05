W. Brytania: Umowa handlowa z Indiami krokiem do porozumienia o wolnym handlu

Brytyjski rząd ogłosił we wtorek podpisanie umowy handlowo-inwestycyjnej z Indiami o wartości miliarda funtów, dzięki której w Wielkiej Brytanii ma powstać ponad 6500 nowych miejsc pracy. Ma ona być także krokiem do zawarcia porozumienia o wolnym handlu.

Umowa miała zostać zawarta podczas planowanej na koniec kwietnia wizyty premiera Borisa Johnsona w Indiach, ale wskutek trudnej sytuacji epidemicznej w tym kraju zastąpiono ją wirtualną rozmową jego indyjskim odpowiednikiem Narendrą Modim.

Uzgodnienia przewidują nowe indyjskie inwestycje o wartości ponad 533 milionów funtów, dzięki którym w Wielkiej Brytanii ma powstać ok. 6 tys. miejsc pracy. Niemal połowa z tej kwoty to inwestycja Serum Institute of India, w ramach której prowadzone będą badania, próby kliniczne i ewentualnie produkcja szczepionek przeciw Covid-19. Serum Institute of India już rozpoczął w Wielkiej Brytanii pierwszą fazę testów jednodawkowej szczepionki donosowej przeciwko koronawirusowi, we współpracy firmą z Codagenix.

Brytyjskie przedsiębiorstwa zapewniły sobie również nowe umowy eksportowe z Indiami o wartości ponad 446 milionów funtów, dzięki którym w Wielkiej Brytanii powstanie 400 miejsc pracy.

"Tak jak każdy aspekt relacji między Wielką Brytanią a Indiami, powiązania gospodarcze między naszymi krajami sprawiają, że nasi obywatele są silniejsi i bezpieczniejsi. Każde z ponad 6,5 tys. miejsc pracy, które dziś ogłosiliśmy, pomoże rodzinom i społecznościom odbudować się po epidemii koronawirusa i pobudzi gospodarkę brytyjską i indyjską" - oświadczył premier Johnson.

Wartość obrotów handlowych między Wielką Brytanią a Indiami wynosi około 23 mld funtów rocznie, wspierając ponad pół miliona miejsc pracy. Brytyjski rząd ma nadzieję podwoić obroty handlowe do 2030 roku, w czym ma pomóc umowa o wolnym handlu. Minister handlu międzynarodowego Liz Truss zapowiedziała we wtorek, że rozmowy w sprawie jej zawarcia zaczną się jeszcze w tym roku.

Jak zwraca uwagę brytyjski rząd, liczące 1,4 mld mieszkańców Indie mają populację prawie dwukrotnie większą niż łącznie Unia Europejska i Stany Zjednoczone i są największym rynkiem, z którym Londyn chce zawrzeć umowę o wolnym handlu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński