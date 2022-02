W. Brytania: Upośledzony mężczyzna był przez 40 lat zmuszany do niewolniczej pracy

Na dziewięć miesięcy w zawieszeniu na półtora roku skazał w piątek sąd w Carlisle w północno-zachodniej Anglii 56-letniego mężczyznę, który współuczestniczył w więzieniu i zmuszaniu przez 40 lat do niewolniczej pracy upośledzonego intelektualnie mężczyzny.

Mężczyzna będący ofiarą był trzymany w boksie dla koni, starej przyczepie kempingowej, a przez ostatnie pięć lat do 2018 roku, gdy został znaleziony, w szopie o wymiarach 3 na 2 metry, w której nie było bieżącej wody, ogrzewania, oświetlenia ani odpowiedniej podłogi, a za toaletę służyło wiadro. Za pracę na farmie dostawał 10 funtów dziennie, czyli mniej więcej tyle, ile obecnie wynosi minimalna stawka godzinowa. W momencie odnalezienia go przez inspektorów zajmujących się walką ze współczesnym niewolnictwem miał 58 lat, co oznacza, że w niewoli spędził całe dorosłe życie.

Jak poinformowała organizacja charytatywna City Hearts, która zajmuje się współczesnym niewolnictwem, będący analfabetą mężczyzna o ilorazie inteligencji wynoszącym 59 nie zdawał sobie sprawy z "powagi tego, co mu się przydarzyło", a po jego odnalezieniu trzeba go było uczyć podstawowych czynności. Jednak jak dodaje organizacja, od tego czasu zrobił ogromne postępy - cieszy się z możliwości chodzenia na spacery i ogląda zaległe mistrzostwa świata w piłce nożnej z ostatnich 40 lat.

Głównym oskarżonym w tej sprawie był 81-letni Peter Swailes, ale zmarł w zeszłym roku. Mężczyzną skazanym w piątek jest jego syn, noszący to samo imię i nazwisko. Przyznał się on do tego, że pomagał w transportowaniu ofiary pomiędzy jego szopą a farmą, ale jak wyjaśniał, nie był świadomy warunków życia, w których ten musiał mieszkać. Sąd przyjął wyjaśniania Swailesa, że ojciec miał na niego "kontrolujący wpływ", a młodszy mężczyzna nie był odpowiedzialny za warunki życia, w jakich znalazła się ofiara.

Martin Plimmer, wyższy rangą funkcjonariusz GLAA, urzędu do walki z wykorzystywaniem pracowników, powiedział, że jest to "naprawdę wstrząsająca i traumatyczna sprawa" i nie może sobie przypomnieć innej, w której "wykorzystywanie bezbronnego pracownika miało miejsce przez tak długi okres".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński