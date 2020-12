W.Brytania: W 2020 roku podwoiła się sprzedaż kaset magnetofonowych

W Wielkiej Brytanii w 2020 roku sprzedano około 157 tys. kaset magnetofonowych. To dwa razy więcej niż rok wcześniej i najwięcej od 2003 roku - wynika z szacunków zrzeszającej wytwórnie płytowe organizacji British Phonographic Industry (BPI, Brytyjski Przemysł Fonograficzny).

Dane opublikowane we wtorek przez BPI pokazują, że w Wielkiej Brytanii większość odbiorców muzyki korzysta ze streamingu, ale 2020 roku wzrosła sprzedaż płyt winylowych i kaset magnetofonowych.

Jak podaje BPI, ostateczne wyniki za 2020 rok zostaną potwierdzone 4 stycznia, ale szacuje się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy kupiono około 157 tys. kaset magnetofonowych - dwukrotnie więcej niż rok wcześniej i najwięcej od 2003 roku, kiedy to sprzedano 243 tys. taśm. Oznacza to ósmy z rzędu rok, w którym wzrosła sprzedaż kaset, cenionych za ich "retro, kolekcjonerski urok" - pisze BPI.

Wśród najpopularniejszych w Wielkiej Brytanii albumów wydanych na kasetach w 2020 roku są "Chromatica" Lady Gagi, "Calm" 5 Seconds Of Summer, "Weird" Yungblud, "Notes On A Conditional Form" The 1975 i "The Album" Blackpink.

Z szacunków BPI wynika także, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Wielkiej Brytanii sprzedano 4,8 mln płyt winylowych - o prawie jedną dziesiątą więcej niż w 2019 r. To 13. z rzędu rok, w którym wzrosła sprzedaż albumów na tym nośniku. Najlepiej sprzedawały się "Rumours" Fleetwood Mac, "(What's The Story) Morning Glory?" Oasis, "Back To Black" Amy Winehouse, "Nevermind" Nirvany i "Fine Line" Harry'ego Stylesa.