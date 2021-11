W. Brytania: W Ambasadzie RP odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w piątek wieczorem w Ambasadzie RP w Londynie. Głównymi punktami uroczystości były odśpiewanie hymnu narodowego, wręczenie odznaczeń zasłużonym Polakom oraz występ artystyczny.

Medalem Pro Patria udekorowany został John Franklin (Mieczysław Frąckiewicz), 102-letni lotnik Polskich Sił Powietrznych, który walczył w 304 Dywizjonie Bombowym podczas II wojny światowej, Krzyżem Zesłańców Sybiru - Władysław Popławski, który w czasie II wojny światowej został wywieziony do ZSRR, Krzyżem Wolności i Solidarności - Maciej Szmigiel, działacz opozycji demokratycznej z lat 80., a medalem Bene Merito - poeta i dramaturg Edmund Matyjaszek.

Witając gości chargé d'affaires Agnieszka Kowalska podziękowała Polonii za współpracę w czasie pandemii koronawirusa, akcje pomocowe, a także za inicjatywy upamiętniające Narodowe Święto Niepodległości. W swoim przemówieniu konsul generalny RP w Londynie Mateusz Stąsiek podkreślił znaczenie dnia 11 listopada oraz pamięci o bohaterach okresu odzyskania przez Polskę niepodległości i o współczesnych bohaterach.

"Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków święto szczególne, skłaniające do refleksji i przypominające, że niepodległość, którą dziś możemy się cieszyć, została okupiona walką i cierpieniem wielu pokoleń Polaków. Historia naszej Ojczyzny uczy, że Polacy zawsze stawali w obronie słabszych, nieśli pomoc i dawali schronienie prześladowanym. Polska to także kraj, który w historii Europy i świata był prekursorem demokratycznych reform" - mówił konsul Stąsiek.

W trakcie uroczystości odczytano list od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. W obchodach wzięła udział była wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Obchody zakończyły się koncertem muzyki Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Henryka Wieniawskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu skrzypaczki Magdaleny Filipczak i pianisty Łukasza Filipczaka oraz przyjęciem.