W. Brytania: W Anglii zaczęto podawać szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Moderna

W Anglii rozpoczęły się we wtorek szczepienia przeciw Coviod-19 przy użyciu preparatu amerykańskiej firmy Moderna, który od zeszłego tygodnia jest już podawany w Walii i w Szkocji. To trzecia z dopuszczonych do użycia w Wielkiej Brytanii szczepionek.

Brytyjski rząd zakupił od Moderny 17 mln dawek, co wystarczy dla 8,5 mln osób. W Anglii szczepienia przy użyciu tego preparatu odbywają się na razie w 21 punktach. Pierwszą zaszczepioną nią osobą jest 45-letni Gary Ellis z Kintbury, który otrzymał ją na stadionie w Reading na zachód od Londynu. "Czuję absolutną ulgę. Dowiedziałem się, że to będzie Moderna, czekając w kolejce, ale byłbym zadowolony z każdej szczepionki" - powiedział Ellis stacji Sky News, dodając, że zarezerwował szczepienie minionej nocy, gdy została otwarta taka możliwość dla osób powyżej 45. roku życia.

W poniedziałek przed północną brytyjski rząd oficjalnie potwierdził, że osiągnięty został cel w postaci zaoferowania przed 15 kwietnia przynajmniej pierwszej dawki szczepionki wszystkim osobom z dziewięciu grup priorytetowych. W związku z tym rozpoczyna się przejście do następnego etapu, czyli podawania szczepionek osobom poniżej 50. roku życia, które nie zostały z racji innych czynników zwiększających ryzyko zakwalifikowane do grup priorytetowych. Od wtorku w Anglii szczepienia mogą rezerwować osoby, które ukończyły 45 lat, ale na niektórych obszarach Walii możliwość szczepienia mają już osoby w przedziale 40-49 lat, a w Irlandii Północnej - nawet 40-45 lat.

Tymczasem brytyjski premier Boris Johnson przypomniał we wtorek, że spadek liczby osób przyjmowanych do szpitali i umierających z powodu Covid-19 jest na razie przede wszystkim efektem lockdownu, a nie szczepień. "Bardzo, bardzo ważne jest, aby wszyscy zrozumieli, że spadek tych liczb - hospitalizacji, zgonów i infekcji - nie został osiągnięty dzięki programowi szczepień. Ludzie, jak sądzę, nie doceniają, że to właśnie lockdown był niezwykle ważny w poprawie sytuacji i w liczbach, które widzimy. Tak, oczywiście, program szczepień pomógł, ale większa część ograniczania choroby została wykonana przez lockdown" - powiedział Johnson.

Ostrzegł, że nieuchronnym efektem znoszenia ograniczeń będzie większa liczba zakażeń, hospitalizacji i zgonów. W poniedziałek w Anglii rozpoczął się drugi etap wychodzenia z lockdownu - m.in. otwarte mogą być wszystkie sklepy, a nie tylko te sprzedające artykuły pierwszej potrzeby, punkty usługowe wymagające bliskiego kontaktu, w tym fryzjerzy, a puby i restauracje mogą obsługiwać klientów przy stolikach na zewnątrz.

Do niedzieli włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało w Wielkiej Brytanii 32,19 mln osób, co stanowi 61,1 proc. dorosłych mieszkańców kraju, a drugą - prawie 7,66 mln, czyli 14,5 proc. dorosłych.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński