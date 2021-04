W. Brytania: W Belfaście sporadyczne ataki na policję mimo żałoby po śmierci Filipa

W Belfaście w piątek wieczorem ponownie doszło do sporadycznych ataków na policję, mimo że przywódcy lojalistów apelowali wcześniej, by z powodu śmierci księcia Filipa nie organizować żadnych demonstracji - podała irlandzka stacja RTE.

Funkcjonariuszy obrzucono w północnym Belfaście butelkami i kamieniami, ale jak zaznacza RTE, zamieszki mają znacznie mniejszą skalę niż w poprzednich dniach. Wcześniej liderzy lojalistów wzywali, by z racji żałoby po śmierci męża królowej Elżbiety nie organizować żadnych protestów.

W Irlandii Północnej od początku zeszłego tygodnia niemal codziennie dochodziło - przede wszystkim w dzielnicach lojalistycznych - do ataków na policję i zamieszek. Najpoważniejszy przebieg miały w środę wieczorem, gdy porwano i spalono miejski autobus. Jak podała w piątek policja, od momentu ich rozpoczęcia obrażenia odniosło 74 funkcjonariuszy.

Bezpośrednią przyczyną zamieszek była decyzja północnoirlandzkiej prokuratury, by nie postawić nikomu zarzutów w związku z pogrzebem wysokiego rangą bojownika Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA), w którym - mimo restrykcji epidemicznych - uczestniczyło ok. 2000 osób, w tym 24 polityków republikańskiej partii Sinn Fein. Spotęgowało to narastające od kilkunastu tygodni wśród unionistów i lojalistów niezadowolenie z protokołu w sprawie Irlandii Północnej, który jest częścią umowy o brexicie. Dokument ten faktycznie stworzył granicę celną między tą prowincją a resztą Zjednoczonego Królestwa. Efektem są zarówno problemy z dostawami towarów do Irlandii Północnej, jak i obawy unionistów i lojalistów o to, że ta sytuacja zagrozi politycznemu status quo.

Hołd i kondolencje po śmierci księcia Filipa złożyli liderzy wszystkich partii mających reprezentację w północnoirlandzkim parlamencie, w tym - na co zwrócono uwagę - także Sinn Fein, partii, której celem jest przyłączenie Irlandii Północnej do Irlandii i która przez wiele lat była uważana za polityczną reprezentację IRA.

Książę Filip, małżonek królowej Elżbiety II przez ponad 73 lata, zmarł w piątek rano w wieku 99 lat.

