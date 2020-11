W. Brytania: W ciągu doby 15 450 zakażeń koronawirusem i 206 zgonów na Covid-19

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 15 450 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 206 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w poniedziałek brytyjski rząd.

To najmniejsza liczba nowych zakażeń od 12 października - niższa o 3212 od bilansu z niedzieli, o 5913 od tego z poniedziałku przed tygodniem i aż o 18 tys. od rekordu z 12 listopada. Wprawdzie do pewnego stopnia spadek może być spowodowany mniejszą liczbą testów lub opóźnieniami przy analizowaniu, ale jest to trzeci kolejny dzień, gdy bilans jest poniżej 20 tys.

Pomimo tego znaczącego spadku w skali całego kraju, w Szkocji i Walii wykryto więcej zakażeń niż poprzedniego dnia - odpowiednio 949 i 892, natomiast statystyki z Anglii (13 329) są najniższe od 17 października, a z Irlandii Północnej (280) - od 1 października.

W całym kraju liczba infekcji SARS-CoV-2, które stwierdzono od początku epidemii, wynosi obecnie 1 527 495, co jest siódmym najwyższym bilansem na świecie - po USA, Indiach, Brazylii, Francji, Rosji i Hiszpanii.

Liczba zgonów jest prawie o połowę niższa od tej z niedzieli, która jednak była nienaturalnie wysoka z powodu uwzględnienia zaległych przypadków z poprzednich dni, a także niższa o siedem od statystyki z poprzedniego poniedziałku. Zazwyczaj bilanse obejmujące weekendy, czyli podawane w niedziele i poniedziałki, są najniższe w tygodniu, stąd szczególnie w przypadku tych dwóch dni bardziej miarodajne jest porównywanie ich z analogicznymi dniami poprzedniego tygodnia.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 55 230, z czego 48 406 osób zmarło w Anglii, 3503 - w Szkocji, 2385 - w Walii, a 936 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

W ciągu ostatniej doby wykonano 279 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, a od początku epidemii - już prawie 38,6 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 535,9 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w sobotę a godz. 17 w niedzielę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2. Bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w niedzielę a godz. 9 w poniedziałek.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński