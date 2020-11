W. Brytania: W ciągu doby 19 609 zakażeń koronawirusem i 529 zgonów na Covid-19

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 19 609 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 529 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w środę po południu brytyjski rząd.

Liczba nowych zakażeń jest nieznacznie - o 442 - niższa od bilansu z wtorku, ale dzięki temu po raz pierwszy od 2 listopada dobowa statystyka spadła poniżej 20 tysięcy. Od rekordowego wyniku, z minionego czwartku, jest natomiast mniejsza o 13 861 infekcji.

Jeśli chodzi o poszczególne części kraju, to bilans z Anglii - 17 189 - również jest najniższym od 2 listopada, zaś z Walii - 638 - od listopada, natomiast te ze Szkocji (1264) i Irlandii Północnej (518) są zbliżone do poprzednich kilku dni.

W całym kraju liczba infekcji SARS-CoV-2, które stwierdzono od początku epidemii, wynosi obecnie 1 430 341, co jest siódmym najwyższym bilansem na świecie - po USA, Indiach, Brazylii, Francji, Rosji i Hiszpanii.

Liczba zgonów jest niższa o 69 od tej z wtorku, która była rekordowa w czasie drugiej fali epidemii, a także niższa o 66 od bilansu z poprzedniej środy.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 53 274, z czego 46 724 osoby zmarły w Anglii, 3377 - w Szkocji, 2284 - w Walii, a 889 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 283 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, natomiast od początku epidemii - już 36,8 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 529,7 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 we wtorek a godz. 9 w środę.

Według danych z wtorku, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 15 957 chorych na Covid-19, co oznacza wzrost o 135 w stosunku do poprzedniego dnia. To najwyższa liczba pacjentów z Covid-19 w szpitalach od 22 kwietnia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński