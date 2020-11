W.Brytania: W ciągu doby 20 252 zakażenia i 511 zgonów na Covid-19

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 20 252 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 511 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w piątek po południu brytyjski rząd.

Liczba nowych zakażeń jest o 2663 niższa od bilansu z czwartku i o 13 218 niższa od rekordu z 12 listopada. Jeśli chodzi o poszczególne części kraju, to spory spadek w liczbie wykrytych infekcji nastąpił w Anglii, gdzie stwierdzono ich 17 845 oraz w Irlandii Północnej - 369, zaś bilanse ze Szkocji (1018) i Walii (1020) są podobne do czwartkowych.

W całym kraju liczba infekcji SARS-CoV-2, które stwierdzono od początku epidemii, wynosi obecnie 1 473 508, co jest siódmym najwyższym bilansem na świecie - po USA, Indiach, Brazylii, Francji, Rosji i Hiszpanii.

Liczba zgonów jest wyższa o 10 od tej z czwartku i jest to czwarty kolejny dzień, gdy przekracza ona 500. To także duży wzrost - o 135 - w stosunku do bilansu z poprzedniego piątku.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 54 286, z czego 47 576 osób zmarło w Anglii, 3459 - w Szkocji, 2338 - w Walii, a 913 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 395,5 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, co jest najlepszym wynikiem do tej pory, a od początku epidemii - już prawie 37,6 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 537,7 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w środę a godz. 17 w czwartek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w czwartek a godz. 9 w piątek.

Według danych ze czwartku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 15 943 chorych na Covid-19, co oznacza spadek o 45 w stosunku do poprzedniego dnia.

Wcześniej w piątek podano, że współczynnik R, który oznacza poziom rozprzestrzeniania się epidemii, spadł w stosunku do poprzedniego tygodnia z 1,0-1,2 do 1,0-1,1, jednak każda wartość R powyżej 1 oznacza, że epidemia się rozwija.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński