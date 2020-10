W. Brytania: W ciągu doby 24 701 zakażeń koronawirusem i 310 zgonów na Covid-19

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 24 701 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 310 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w środę po południu brytyjski rząd.

Liczba stwierdzonych infekcji jest o 1816 wyższa niż we wtorek i jest drugim najwyższym dobowym bilansem od początku epidemii. Rekordowy był ten ze środy przed tygodniem, gdy poinformowano o 26 688 nowych zakażeniach.

Najwyższą od początku epidemii liczbę nowych zakażeń wykryto w Walii - 1414, a w Anglii drugą co do wielkości - 21 245. Natomiast w Szkocji (1202) i Irlandii Północnej (840) ponownie statystyki są wyraźnie niższe od rekordowych.

W całym kraju łączna liczba wykrytych infekcji SARS-CoV-2 wzrosła do 942 275, co jest dziewiątym najwyższym wynikiem na świecie i czwartym w Europie - za Rosją, Hiszpanią i Francją.

Liczba zgonów jest o 57 niższa od tej z bilansu wtorkowego, jednak jest to drugi z rzędu dzień, gdy przekracza ona 300. Poprzedni taki przypadek miał miejsce 28 maja. Zwraca uwagę aż 37 zgonów w Walii, co jest najwyższym dobowym bilansem od 2 maja.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 45 675, z czego 40 414 osób zmarło w Anglii, 2754 - w Szkocji, 1827 - w Walii, a 680 - w Irlandii Północnej. Te statystyki obejmują zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2. Natomiast liczba przypadków, w których w akcie zgonu wpisano koronawirusa jako prawdopodobny czynnik decydujący o śmierci, nawet jeśli nie został przeprowadzony test, wynosi 58 925; ta ostatnia statystyka jest aktualizowana raz w tygodniu - we wtorki.

Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

W ciągu ostatniej doby wykonano 281 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, a od początku epidemii - już prawie 30,3 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 439,5 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 we wtorek a godz. 9 w środę.

Według danych z wtorku, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 9956 chorych na Covid-19, co stanowi wzrost o 796 w stosunku do poprzedniego dnia. Ponieważ w Irlandii Północnej w poniedziałek w szpitalach przebywało 360 pacjentów z Covid-19, oznacza to, że w całym kraju po raz pierwszy od 13 maja ich liczba przekroczyła 10 tysięcy.

