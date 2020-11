W. Brytania: W ciągu doby 27 301 zakażeń koronawirusem i 376 zgonów na Covid-19

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 27 301 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 376 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w piątek po południu brytyjski rząd.

Liczba stwierdzonych zakażeń jest drugą najwyższą od początku epidemii, choć jest ona wyraźnie - o 6169 - mniejsza od ustanowionego w czwartek rekordu. Nie wiadomo, czy gwałtowny skok, który nastąpił w czwartek - bilans wzrósł o ponad 10,5 tys. - miał jakieś szczególne przyczyny.

Podobnie jak w całym kraju, także i w Anglii nastąpił duży spadek w stosunku do bilansu z czwartku, ale jest on drugim najwyższym w historii - 24 540. Natomiast statystyki ze Szkocji (1357), Walii (797) i Irlandii Północnej (607) są zbliżone do tych z ostatnich kilku dni.

W całym kraju liczba stwierdzonych dotychczas infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 1 317 496, co jest siódmym najwyższym bilansem na świecie - po USA, Indiach, Brazylii, Francji, Rosji i Hiszpanii.

Liczba zgonów jest niższa o 187 od tej z bilansu czwartkowego, co oznacza przerwanie serii trzech dni, gdy przekraczała ona 500. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 51 304, z czego 45 053 osoby zmarły w Anglii, 3244 - w Szkocji, 2171 - w Walii, a 836 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 380 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, co jest najlepszym rezultatem do tej pory, a od początku epidemii przeprowadzono ich już ponad 35,2 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to prawie 520 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w środę a godz. 17 w czwartek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w czwartek a godz. 9 w piątek.

Według danych ze czwartku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 14 472 chorych na Covid-19, co oznacza wzrost o 193 w stosunku do poprzedniego dnia.

Wcześniej w piątek podano, że współczynnik R, który oznacza poziom rozprzestrzeniania się epidemii, spadł w stosunku do poprzedniego tygodnia z 1,1-1,3 do 1,0-1,2, jednak każda wartość R powyżej 1 oznacza, że epidemia się rozwija.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński