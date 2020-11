W. Brytania: W ciągu doby 492 zgony z powodu Covid-19 - najwięcej od 19 maja

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 492 zgony z powodu Covid-19, co jest najwyższą liczbą od 19 maja, oraz wykryto 25 177 zakażeń koronawirusem - podał w środę po południu brytyjski rząd.

Liczba zgonów jest wyższa o prawie sto niż bilans z poprzedniego dnia. To też pierwszy przypadek w czasie drugiej fali epidemii, by przekroczyła ona 400. Najwyższe dobowe bilanse zgonów od drugiej połowy maja zanotowano w Anglii (388) i Szkocji (50), a w Walii - od początku maja (44). Jedynie w Irlandii Północnej liczba zgonów (10) jest zbliżona do tych z ostatnich dni.

Dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 47 742, z czego 42 136 osób zmarło w Anglii, 2927 - w Szkocji, 1939 - w Walii, a 740 - w Irlandii Północnej. Te statystyki obejmują zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2. Natomiast liczba przypadków, w których w akcie zgonu wpisano koronawirusa jako prawdopodobny czynnik decydujący o śmierci, nawet jeśli nie został przeprowadzony test, wynosi - według zaktualizowanej we wtorek statystyki - 60 051.

Niezależnie od zastosowanej metodologii pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Liczba nowych zakażeń jest wyższa aż o 5159 od bilansu podanego we wtorek i jest to drugi co do wielkości bilans od początku epidemii. Rekordowy był ten z 21 października, gdy poinformowano o 26 688 nowo stwierdzonych zakażeniach. W środowych statystykach nastąpił duży skok w porównaniu z poprzednimi dniami w Anglii (21 863) i Szkocji (1433), natomiast w Walii (1202) i Irlandii Północnej (679) dane są podobne do tych z poprzednich dni.

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 1 099 059, co jest dziewiątym najwyższym wynikiem na świecie i czwartym w Europie - za Rosją, Francją i Hiszpanią. Najprawdopodobniej jednak w czwartek Wielka Brytania wyprzedzi znajdującą się na ósmym miejscu na świecie Kolumbię.

W ciągu ostatniej doby wykonano zaledwie 265 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, natomiast od początku epidemii - już 32,3 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 526 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 we wtorek a godz. 9 w środę.

Według danych z wtorku, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 12 531 chorych na Covid-19, co oznacza wzrost o 624 w stosunku do poprzedniego dnia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński