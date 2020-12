W. Brytania: W ciągu doby 506 zgonów z powodu Covid-19 i prawie 18,5 tys. zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 506 zgonów z powodu Covid-19 oraz wykryto 18 450 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował we wtorek po południu brytyjski rząd.

Liczba zgonów jest ponad dwukrotnie wyższa niż w bilansie z poniedziałku, ale wynika to z faktu, że statystyki dotyczące weekendu, czyli podawane w niedziele i poniedziałki, są najniższe w tygodniu, z kolei nieuwzględnione zgony są uzupełniane we wtorki i w środy, stąd te ostatnie są zwykle najwyższe. Obecny bilans jest jednak aż o 110 niższy od tego sprzed tygodnia.

Dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 64 908, z czego 56 747 osób zmarło w Anglii, 4135 - w Szkocji, 2891 - w Walii, a 1135 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje szóste miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami, Meksykiem i Włochami.

Liczba nowo wykrytych zakażeń jest mniejsza o 1813 od bilansu z poniedziałku, za to aż o 6168 wyższa od tego z poprzedniego wtorku. W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 1 888 116, co jest szóstym najwyższym bilansem na świecie - po USA, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji.

W ciągu ostatniej doby wykonano niespełna 276 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, zaś od początku epidemii - już 45,7 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 552,8 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w poniedziałek a godz. 9 we wtorek.

Według danych z poniedziałku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 17 594 chorych na Covid-19, co stanowi wzrost o 693 w stosunku do niedzieli. Doliczając do tego dane z Irlandii Północnej z niedzieli, oznacza to najwyższą w czasie drugiej fali epidemii liczbę chorych na Covid-19 w szpitalach.

