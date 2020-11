W. Brytania: W ciągu doby 608 zgonów z powodu Covid-19 - najwięcej od 12 maja

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej dobry zarejestrowano 608 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższą liczbą od 12 maja, oraz wykryto 11 299 zakażeń koronawirusem, czyli najmniej od początku października - podał we wtorek brytyjski rząd.

To pierwszy przypadek w czasie drugiej fali epidemii, by dobowa liczba zgonów przekroczyła 600, choć w stosunku do poprzedniego wtorku jest to wzrost tylko o 10. Bilanse podawane we wtorki są zwykle najwyższe w tygodniu, bo uzupełniane są w nich niezarejestrowane wcześniej zgony z weekendu. Aż 535 z tych nowych zgonów miało miejsce w Anglii, podczas gdy w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej statystyki są zbliżone do tych z ostatnich dni.

W całym kraju dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 55 838, z czego 48 941 osób zmarło w Anglii, 3544 - w Szkocji, 2406 - w Walii, a 947 - w Irlandii Północnej. Te statystyki obejmują zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2. Natomiast liczba przypadków, w których w akcie zgonu wpisano koronawirusa jako prawdopodobny czynnik decydujący o śmierci, nawet jeśli nie został przeprowadzony test, wynosi - według zaktualizowanej we wtorek statystyki - 66 713.

Niezależnie od zastosowanej metodologii pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Wtorek jest natomiast kolejnym dniem z wyraźnym spadkiem liczby nowo stwierdzonych zakażeń, choć po części jest to związane z mniejszą liczbą wykonanych testów. Nie zmienia to faktu, że jest to najniższy bilans od 2 października, czyli ostatniego dnia, gdy był on jeszcze czterocyfrowy. To także prawie trzy razy mniej do rekordu z 21 listopada.

W efekcie bardzo wyraźne spadki nastąpiły we wszystkich częściach kraju - w Anglii wykryto 9854 infekcje, w Szkocji - 771, w Walii - 595, a w Irlandii Północnej zaledwie 79.

W całym kraju liczba infekcji SARS-CoV-2, które stwierdzono od początku epidemii, wynosi obecnie 1 538 794, co jest siódmym najwyższym bilansem na świecie - po USA, Indiach, Brazylii, Francji, Rosji i Hiszpanii.

W ciągu ostatniej doby wykonano 212,5 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, co jest najgorszym wynikiem od trzech tygodni, natomiast od początku epidemii - już ponad 38,8 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 525,8 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w poniedziałek a godz. 9 we wtorek.

Według danych z poniedziałku, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 16 125 chorych na Covid-19, co oznacza wzrost o 405 w stosunku do poprzedniego dnia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński