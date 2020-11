W. Brytania: W ciągu doby prawie 20 tys. zakażeń i 341 zgonów na Covid-19

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 19 875 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 341 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w sobotę po południu brytyjski rząd.

To drugi przypadek w ciągu ostatnich czterech dni, by liczba nowych zakażeń była niższa niż 20 tys. Poprzednio zdarzyło się to 2 listopada. Od rekordu z 12 listopada sobotni bilans jest niższy o prawie 13,6 tys. Nieznacznie niższe niż w poprzednich dniach są także bilanse z poszczególnych części kraju: w Anglii wykryto 17 615 nowych zakażeń, w Walii - 1016, w Szkocji - 887, a w Irlandii Północnej - 357.

W całym kraju liczba infekcji SARS-CoV-2, które stwierdzono od początku epidemii, wynosi obecnie 1 493 383, co jest siódmym najwyższym bilansem na świecie - po USA, Indiach, Brazylii, Francji, Rosji i Hiszpanii.

Liczba zgonów jest niższa o 170 od tej z piątku, dzięki czemu przełamana została seria czterech kolejnych dni, gdy przekraczany był poziom 500. To także duży spadek - o 121 - w stosunku do bilansu z poprzedniej soboty.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 54 626, z czego 47 842 osoby zmarły w Anglii, 3496 - w Szkocji, 2365 - w Walii, a 923 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w czwartek a godz. 17 w piątek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w piątek a godz. 9 w sobotę.

Według danych z piątku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 15 698 chorych na Covid-19, co oznacza spadek o 245 w stosunku do poprzedniego dnia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński