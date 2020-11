W. Brytania: W ciągu doby prawie 23 tys. zakażeń i 501 zgonów na Covid-19

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 22 915 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 501 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w czwartek brytyjski rząd.

Liczba nowych zakażeń jest o 3306 wyższa od bilansu ze środy, gdy po raz pierwszy od 2 listopada dobowa statystyka spadła poniżej 20 tysięcy. Czwartkowy bilans jest jednak wyraźnie niższy od rekordu sprzed tygodnia, gdy poinformowano o prawie 33,5 tys. nowych zachorowań.

Jeśli chodzi o poszczególne części kraju, to dość znaczące wzrosty nastąpiły w Anglii (20 291 nowych zakażeń) i w Walii (1048), gdzie po raz drugi od zakończenia lockdownu bilans przekroczył tysiąc, natomiast statystyki ze Szkocji (1089) i Irlandii Północnej (487) są nieco niższe niż w poprzednich kilku dniach.

W całym kraju liczba infekcji SARS-CoV-2, które stwierdzono od początku epidemii, wynosi obecnie 1 453 256, co jest siódmym najwyższym bilansem na świecie - po USA, Indiach, Brazylii, Francji, Rosji i Hiszpanii.

Liczba zgonów jest niższa o 28 od tej ze środy i o 97 od tej wtorku, która pozostaje rekordową w drugiej fali epidemii. Jest także niższa o 62 od bilansu z poprzedniego czwartku.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 53 775, z czego 47 140 osób zmarło w Anglii, 3427 - w Szkocji, 2307 - w Walii, a 901 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

W ciągu ostatniej doby wykonano 364,5 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, natomiast od początku epidemii - już prawie 37,2 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 536,5 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 we wtorek a godz. 17 w środę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w środę a godz. 9 w czwartek.

Według danych ze środy, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 15 988 chorych na Covid-19, co oznacza wzrost o 31 w stosunku do poprzedniego dnia. To najwyższa liczba pacjentów z Covid-19 w szpitalach od 22 kwietnia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński