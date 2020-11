W. Brytania: W ciągu doby prawie 25 tys. zakażeń koronawirusem i 168 zgonów na Covid-19

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 24 962 nowe zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 168 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w niedzielę po południu brytyjski rząd.

Liczba stwierdzonych zakażeń jest o 1898 niższa od tej z soboty i o 8508 niższa od rekordowego bilansu z czwartku. Zauważalny spadek liczby zakażeń nastąpił w Anglii, gdzie wykryto ich 21 998, natomiast duży wzrost w Walii, gdzie w poniedziałek zakończył się 17-dniowy lockdown. 1333 infekcje to o 400 więcej niż w sobotę i pierwszy przypadek od dziewięciu dni, by ich liczba przekroczyła 1000. W Szkocji (1159) i Irlandii Północnej (472) statystyki są zbliżone do tych z poprzednich dni.

W całym kraju liczba stwierdzonych dotychczas infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 1 369 318, co jest siódmym najwyższym bilansem na świecie - po USA, Indiach, Brazylii, Francji, Rosji i Hiszpanii.

Liczba zgonów jest niższa o 294 od tej z bilansu sobotniego, jednak jest to związane z tym, że dane dotyczące weekendów, czyli podawane w niedziele i poniedziałki, zazwyczaj są najniższe z całego tygodnia. Natomiast w porównaniu z bilansem sprzed tygodnia oznacza to wzrost o 12 zgonów.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 51 934, z czego 45 592 osoby zmarły w Anglii, 3280 - w Szkocji, 2209 - w Walii, a 855 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w sobotę a godz. 9 w niedzielę.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński