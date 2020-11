W. Brytania: W ciągu doby prawie 25 tys. zakażeń koronawirusem i 413 zgonów na Covid-19

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 24 957 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 413 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w sobotę po południu brytyjski rząd.

Liczba stwierdzonych zakażeń jest wyższa o 1670 od tej z piątku i jest to trzeci co do wielkości dobowy bilans od początku epidemii. Od najwyższego, odnotowanego 21 października, jest niższa o 1731.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to bardzo duży wzrost zakażeń zanotowano w Szkocji, gdzie ostatnio ich liczba spadała. 1596 to drugi najwyższy bilans od początku epidemii i wzrost o ponad 500 w stosunku do tego z piątku. Również w Anglii zanotowano wzrost nowych zakażeń - stwierdzono ich 21 875, zaś w Walii (958) i Irlandii Północnej (528) - spadki.

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 1 171 441, co jest ósmą najwyższą liczbą na świecie i czwartą w Europie - po Rosji, Francji i Hiszpanii.

Liczba zgonów jest wyższa o 58 od tej z bilansu piątkowego i jest to druga najwyższa statystyka w czasie drugiej fali epidemii. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 48 888, z czego 43 064 osoby zmarły w Anglii, 3036 - w Szkocji, 2014 - w Walii, a 774 - w Irlandii Północnej. Te statystyki obejmują zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2. Natomiast liczba przypadków, w których w akcie zgonu wpisano koronawirusa jako prawdopodobny czynnik decydujący o śmierci, nawet jeśli nie został przeprowadzony test, wynosi 60 051; ta ostatnia statystyka jest aktualizowana raz w tygodniu - we wtorki.

Niezależnie od zastosowanej metodologii, pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w czwartek a godz. 17 w piątek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w piątek a godz. 9 w sobotę.

Według danych z piątku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 12 717 chorych na Covid-19, co oznacza wzrost o 175 w stosunku do poprzedniego dnia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński