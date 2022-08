W. Brytania: W Edynburgu piętrzą się niewywożone od prawie tygodnia śmieci

W stolicy Szkocji - Edynburgu, coraz wyżej piętrzą się śmierci, co jest efektem trwającego od prawie tygodnia strajku pracowników oczyszczania miasta. Sytuację pogarsza fakt, że w Edynburgu jest teraz więcej ludzi z powodu dorocznych sierpniowych festiwali artystycznych.

Strajk 250 pracowników oczyszczania, należących do związków zawodowych Unite i GMB, zaczął się w miniony czwartek, po tym jak odrzucili oni propozycję podwyżki płac o 3,5 proc. W poniedziałek COSLA, organizacja reprezentująca władze lokalne ze wszystkich regionów Szkocji, zaproponowała podwyżkę o 5 proc., ale we wtorek związki zawodowe również to odrzuciły, wskazując, że roczna stopa inflacji w lipcu przekroczyła 10 proc.

Efekty strajku, który ma trwać przez 12 dni - do 30 sierpnia - już widać, bo w stolicy Szkocji niewywożone śmieci wysypują się z koszy i pojemników. A śmieci w sierpniu jest więcej niż w jakimkolwiek innym miesiącu roku, bo przez niemal cztery tygodnie odbywa się wówczas sześć festiwali artystycznych, przy czym festiwal teatrów i sztuki ulicznej The Fringe jest uważany za największe tego typu wydarzenie na świecie i do Edynburga z tego powodu przyjeżdżają dziesiątki tysięcy ludzi.

Sytuacja jest na tyle poważna, że w poniedziałek władze miejskie zaapelowały do ludzi, by trzymali śmieci w domu. "Przechowuj swoje odpady w domu lub, jeśli to możliwe, za domem lub w ogrodzie. Jeśli kosze uliczne są pełne, zabierz psie odchody do domu i włóż w podwójną torebkę, aby ograniczyć zapachy" - wezwała rada miejska Edynburga.

W związku z piętrzącymi się śmieciami są obawy, że nastąpi gwałtowny wzrost populacji szczurów, myszy i mew, z którymi już wcześniej Edynburg miał kłopoty. "Zobaczymy, że w wyniku tego za kilka tygodni nastąpi masowy wzrost populacji szkodników, ponieważ jest tyle dostępnego jedzenia" - powiedział stacji BBC Terry Livinthal, dyrektor organizacji Cockburn Association, która dba o architektoniczne dziedzictwo miasta.

Szczury zresztą już są bardziej widoczne - jedna z osób rozdających ulotki reklamujące przedstawienia na The Fringe powiedziała w poniedziałek stacji STV, że minionej nocy wracając do domu widziała na ulicy szczura, który dosłownie zjadał innego, martwego szczura.

W tle trwa przerzucanie się polityczną odpowiedzialnością za tę sytuację pomiędzy rządzącą w kraju Szkocką Partią Narodową (SNP) a rządzącą w Edynburgu szkocką gałęzią Partii Pracy. SNP wini laburzystowskie władze miejskie, te z kolei odpowiadają, że to szkocki rząd przeznacza zbyt mało pieniędzy na władze lokalne.

Tymczasem w środę do strajku dołączą pracownicy służb sprzątających z 14 jednostek administracyjnych Szkocji, a w piątek z siedmiu kolejnych.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

