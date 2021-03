W. Brytania: W Irlandii Północnej plan znoszenia restrykcji na razie bez dat

Rząd północnoirlandzki przedstawił we wtorek plan wychodzenia z lockdownu, który jednak w odróżnieniu od tego zapowiedzianego w Anglii nie zawiera żadnych dat znoszenia restrykcji.

Zgodnie z tym planem, co cztery tygodnie od 16 marca poczynając przeprowadzany będzie przegląd sytuacji pod kątem tego, jakie restrykcje mogą zostać zniesione na dziewięciu określonych obszarach. Tymi obszarami są spotkania między osobami z różnych gospodarstw domowych, edukacja, praca, handel detaliczny, gastronomia i hotelarstwo, sport i wypoczynek, obrzędy religijne, podróże i turystyka oraz kultura i rozrywka.

Czynnikami, które będą decydować o ewentualnym poluzowaniu ograniczeń będą natomiast: wskaźnik R mierzący rozprzestrzenianie się epidemii, liczba osób przebywających w szpitalach, postęp w szczepieniach oraz skuteczność wykrywaniu zakażeń i śledzeniu kontaktów osób zakażonych.

"Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ten lockdown był ostatnim. To, co dziś ustaliliśmy jest drogą. Nie jest ona idealna i nikt nie twierdzi, że jest, ale myślę, że wskazuje kierunek, gdzie mamy nadzieję dotrzeć, ponieważ ludzie naprawdę potrzebują powodów do optymizmu" - oświadczyła szefowa północnoirlandzkiego rządu Arlene Foster.

Obecny lockdown w Irlandii Północnej został wprowadzony 26 grudnia. Powodem, przez który władze prowincji nie chcą deklarować wiążących dat są doświadczenia z końca zeszłego roku, gdy restrykcje były wprowadzane na określony czas, następnie przedłużane, wycofywane i wprowadzane ponownie.

W ostatnich kilku dniach dobowe bilanse wykrywanych zakażeń zeszły poniżej dwustu, co jest prawie 10-krotnie niższym poziomem niż na początku stycznia. Od początku epidemii w Irlandii Północnej wykryto 112 780 zakażeń, z których 2 059 zakończyło się zgonem.

W ubiegłym tygodniu brytyjski premier Boris Johnson przedstawił plan wychodzenia z lockdownu w Anglii, który zakłada, że wszystkie restrykcje mogą zostać zniesione do 21 czerwca.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński