W. Brytania: W Londynie najwyższy w kraju współczynnik zakażeń koronawirusem

Londyn ma obecnie najwyższą w Anglii liczbę nowych zakażeń koronawirusem w stosunku do populacji - podała w czwartek rządowa agencja Public Health England. To praktycznie przesądza, że w przyszłym tygodniu zostanie tam wprowadzony najwyższy poziom restrykcji.

Jak wynika z cotygodniowych badań Public Health England, o ile zarówno w skali całego kraju, jak i większości regionów Anglii liczba zakażeń w stosunku do populacji albo spada, albo przynajmniej się stabilizuje, to w Londynie szybko rośnie. W okresie od 30 listopada do 6 grudnia w brytyjskiej stolicy było 191,8 przypadków na 100 tys. osób, podczas gdy w ciągu poprzednich siedmiu dni współczynnik ten wynosił 158,1. Dla porównania w regionie West Midlands spadł on w tym samym okresie ze 196,8 do 158,4.

Współczynnik zakażeń w okresie od 30 listopada do 6 grudnia wzrósł w 24 spośród 32 dzielnic Londynu. Najgorsza sytuacja jest w wysuniętej najbardziej na wschód dzielnicy Havering, gdzie wyniósł on 389 na 100 tys. mieszkańców. Poziom 300 nowych infekcji na 100 tys. osób przekroczony jest jeszcze w trzech innych dzielnicach, również we wschodniej lub północno-wschodniej części miasta.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń z posłami reprezentującymi londyńskie okręgi spotkała się w czwartek po południu wiceminister zdrowia Helen Whateley. Wprawdzie minister zdrowia Matt Hancock mówił później na konferencji prasowej, że decyzja w sprawie ewentualnego zaostrzenia restrykcji w Londynie zostanie podjęta podczas zaplanowanego na 16 grudnia przeglądu, ale jeden z posłów uczestniczących w spotkaniu z Whateley powiedział stacji Sky News, że ta decyzja już praktycznie zapadła.

Po zakończeniu 2 grudnia czterotygodniowego lockdownu w Anglii przywrócona została trzystopniowa skala restrykcji regionalnych. Londyn znalazł się na poziomie drugim, w którym obowiązuje m.in. zakaz spotykania się w zamkniętych pomieszczeniach z osobami spoza własnego gospodarstwa domowego. Ale na poziomie trzecim ten zakaz obowiązuje także w części otwartych przestrzeni, puby, bary i restauracje mogą działać tylko w systemie na wynos i z dostawą, nieczynne są hotele i miejsca rozrywki w pomieszczeniach zamkniętych, a rozgrywki sportowe i imprezy kulturalne muszą się odbywać bez udziału widzów.

Poziom restrykcji w poszczególnych obszarach ma podlegać przeglądowi co dwa tygodnie. Pierwszy raz taki przegląd zostanie przeprowadzony 16 grudnia, a zmiany wejdą w życie 19 grudnia. Jednak w całym kraju restrykcje zostaną poluzowane na pięć dni w okresie Bożego Narodzenia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński