W. Brytania: W Londynie odsłonięto tablicę poświęconą generałowi Hallerowi

W sobotę odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą generałowi Józefowi Hallerowi, umieszczoną na fasadzie budynku Windsor Hall przy Kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła na Ealingu w Londynie. W dzielnicy Ealing Haller mieszkał w ostatnich latach życia.

Tablica upamiętniająca gen. Hallera to wspólna inicjatywa polskiej społeczności dzielnicy Ealing i Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie, która została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. W odsłonięciu tablicy, zaprojektowanej przez Magdalenę Cisło, uczestniczyli m.in. konsul generalny RP w Londynie Mateusz Stąsiek oraz burmistrz Ealingu Munir Ahmed.

"Dzisiaj, w czasach wolnej Rzeczypospolitej, Armia Hallera jest wciąż wspaniałym przykładem wierności i oddania Ojczyźnie. Dzisiaj to Państwo - Polonia i Polacy na całym świecie - są współczesną armią Hallera, pielęgnują polskość, sławią dobre imię Polski i zjednują jej sojuszników. Odsłonięta tablica jest także tego symbolem" - napisał w odczytanym liście Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą.

"Gen. Haller pozostaje niekwestionowanym symbolem polskiej walki o wolność. Gen. Haller stał się legendą już za życia, szczególnie dla swoich żołnierzy był wzorem modelowego patriotyzmu, hartu ducha, przywództwa i lojalności. Odsłaniając tablicę pamiątkową ku czci gen. Józefa Hallera oddajemy hołd żołnierzowi, społecznikowi oraz współtwórcy Polski niepodległej, który zasługuje na nasz najwyższy szacunek i szczególne miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych" - podkreślił w odczytanym liście wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Odsłonięciu tablicy towarzyszyły wystawa poświęcona życiu gen. Hallera, opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej, a także występy zespołów polonijnych "Żywiec" oraz "Mazury".

Gen. Józef Haller - dowódca Armii Polskiej we Francji w czasie I wojny światowej, nazywanej Błękitną Armią lub Armią Hallera, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej - trafił do Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. W latach 1940-43 był ministrem oświaty w działającym w Londynie polskim rządzie na uchodźstwie. Po wojnie pozostał w Londynie, gdzie zmarł w 1960 roku. Jego prochy sprowadzono w 1993 roku do Krakowa.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński