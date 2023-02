W. Brytania: W Londynie po raz 51. odbył się Bal Polski

W sobotę wieczorem w Londynie już po raz 51. odbył się Bal Polski - najważniejsze wydarzenie towarzysko-charytatywne Polaków w Wielkiej Brytanii, którego celem jest promowanie polskiej kultury, wzmacnianie relacji polsko-brytyjskich i zbieranie funduszy na szczytne cele.

W tym roku tematem przewodnim Balu była Jadwiga z Działyńskich Zamoyska - działaczka społeczna i orędowniczka społecznego zaangażowania kobiet. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony dla Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej "Dla Ciebie" z Pobiedzisk w województwie wielkopolskim.

"To stowarzyszenie nie tylko pomaga osobom niepełnosprawnym, ale również stara się, by te osoby wróciły do normalności, żeby prowadziły jak najbardziej normalne życie. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że obecny prezes sam był kiedyś wychowankiem tego stowarzyszenia, co pokazuje, że ono naprawdę pomaga w wejściu w normalne życie" - powiedziała PAP Marzena Konarzewska, przewodnicząca komitetu organizacyjnego Balu Polskiego, wyjaśniając, dlaczego zostało właśnie ta organizacja została wybrana na beneficjenta.

"Z kolei wybór Zamoyskiej wiązał się z setną rocznicą jej śmierci, a zarazem była ona mocno związana z ziemią poznańską. Poza tym nasz komitet składa się z kobiet, a ona o prawa kobiet mocno walczyła" - dodała. Decyzją Sejmu RP Rok 2023 został ustanowiony Rokiem Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej.

Hubert Łaganowski, prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej "Dla Ciebie" powiedział, że stowarzyszenie działa już od 29 lat, a obecnie wspiera szerokim spektrum terapii około stu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wyjaśnił, że różne formy terapii zajęciowej aktywizują te osoby w życiu społecznym i przystosowują je do samodzielności.

"Nie traktujemy osób niepełnosprawnych jako tych, którym trzeba dawać zapomogi czy wspierać finansowo. Chcemy w te osoby inwestować, bo to jest inwestycja - jeśli osoba niepełnosprawna zacznie w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować i zarabiać na siebie, przynosi to wszystkim korzyści. Jest wiele czynności, które osoby niepełnosprawne mogą robić, a nierzadko robią nawet lepiej, niż ludzie w pełni sprawni" - powiedział w rozmowie z PAP burmistrz miasta i gminy Pobiedziska Ireneusz Antkowiak. Wskazał, że prezes Łaganowski, który na wózku porusza się przez całe życie, jest najlepszym przykładem skutecznych działań stowarzyszenia.

Bal zorganizowany w hotelu Sheraton Grand London Park Lan prowadziła Miss World 2022 Karolina Bielawska. Podczas uroczystości wystąpiły Zespół Pieśni i Tańca Orlęta, obchodzący w tym roku swoje 50-lecie oraz The London Swing and Soul Band.

Patronami Balu Polskiego są książę Kentu Edward, kuzyn zmarłej we wrześniu królowej Elżbiety II oraz ambasador RP w Wielkiej Brytanii Piotr Wilczek. Polska Agencja Prasowa jest jednym z patronów medialnych Balu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński