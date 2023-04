W. Brytania: W Londynie upamiętniono 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

Osiemdziesiątą rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim upamiętniono w czwartek wieczorem w żydowskim centrum kultury JW3 w Londynie wydarzeniem, którego współorganizatorem były Ambasada RP w Wielkiej Brytanii i Muzeum Getta Warszawskiego.

Głównym punktem była dyskusja z udziałem ocalałej z Holokaustu Joan Salter i Antony'ego Lishaka, który od lat zajmuje się upowszechnianiem w Wielkiej Brytanii wiedzy na temat Holokaustu.

"Choć los wielu tych uwięzionych w getcie był ostatecznie tragiczny, ten heroiczny akt oporu powstańców 80 lat temu głęboko pokazuje niezniszczalnego ducha ludzkiego w sytuacji, gdy życie i wolność są zagrożone. Tak wiele możemy się nauczyć od tych dzielnych ludzi" - mówił otwierając wydarzenie ambasador Piotr Wilczek.

Salter, która urodziła się w 1940 r. w Brukseli, dokąd kilka miesięcy wcześniej przenieśli się jej rodzice, polscy Żydzi, opowiadała o wojennych losach swojej rodziny i swoich - gdy poprzez Francję, Hiszpanię i Portugalię jako trzyletnia dziewczynka trafiła do USA.

Z kolei Lishak, pisarz, edukator i szef upowszechniającej wiedzę o Holokauście organizacji Learning from the Righteous, mówił o wyzwaniach z tym związanych - zarówno wynikających z tego, że coraz mniej jest bezpośrednich świadków tamtych wydarzeń, jak i z tego, że odbiorcy mają bardzo różny początkowy poziom wiedzy.

"To nie jest temat, którego można nauczać na chłodno, tylko podawać daty, co stało się w roku 1933, 1939 itd. i odpytywanie, lecz o to, jak ta wiedza wpływa na nas, jak zmienia ona sposób, w jaki odnosimy się do innych, do świata" - mówił.

"Oczywiście, że nauczanie o Holokauście staje się wraz upływem czasu trudniejsze. Od końca lat 70. czy początku lat 80., gdy ci, którzy przeżyli, zaczęli się dzielić swoimi historiami, byli oni w centrum edukacji o Holokauście. A teraz, gdy zbliżamy się do naturalnego kresu ich życia, odpowiedzialność na edukatorach za to, by przekazywać tę wiedzę bez naocznych świadków jest coraz większa" - powiedział Lishak w rozmowie z PAP.

Zarazem jednak podkreślił, że wiedza o Holokauście nie jest tematem zamkniętym i nikt nie może powiedzieć, że wie więcej niż jakiś tylko jej wycinek. "Nadal odnajdywane są nowe dokumenty, także z getta warszawskiego, czy odkrywana jest historia grupy Ładosia i nagle zyskujemy nową perspektywę" - wskazał.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński