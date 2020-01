W. Brytania: W Londynie wystawiono sztukę o życiu Jana Karskiego

W poniedziałek - w Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu i w 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz - londyńską premierę miał monodram o życiu Jana Karskiego, kuriera Polskiego Państwa Podziemnego, który przekazywał aliantom informacje o niemieckich zbrodniach w okupowanej Polsce.

Spektakl "Remember This: The Lesson of Jan Karski" w reżyserii Dereka Goldmana, w którym w rolę Karskiego wcielił się nominowany do Oscara za film "Good Night and Good Luck" David Strathairn, wystawiony został na Uniwersytecie Queen Mary w Londynie. Współorganizatorami przedsięwzięcia były Walsh School of Foreign Service Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, gdzie Karski wykładał ponad 40 lat, oraz Human Rights Watch.

"Londyn był bardzo ważnym miejscem w misjach Karskiego. Po przedarciu się z okupowanej Polski dotarł tam w grudniu 1942 r. nie tylko jako kurier Polskiego Państwa Podziemnego, ale także jako świadek Zagłady, który widział na własne oczy męczeństwo, głód i degradację polskich Żydów w getcie warszawskim i obozie przejściowym w Izbicy" - przypomina Ewa Junczyk-Ziomecka, prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego.

"Mówił o tym na licznych spotkaniach w Londynie z dziennikarzami, pisarzami, działaczami społecznymi i politykami. Dwukrotnie spotkał się też z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych, Anthonym Edenem, a także ze Szmulem Zygelbojmem, przedstawicielem Bundu w polskim rządzie na uchodźstwie, którego rodzina była w tym czasie w warszawskim getcie" - dodaje.

Światowa premiera spektaklu odbyła się w listopadzie zeszłego roku na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie w ramach uroczystości stulecia School of Foreign Service. Obecni na niej byli m.in. były prezydent USA Bill Clinton, przewodnicząca Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu Nancy Pelosi oraz tegoroczny laureat nagrody Spirit of Jan Karski Award, prof. Peter F. Krogh. Spektakl zebrał entuzjastyczne recenzje, a podczas dwóch wieczorów obejrzało go ponad 1400 widzów.

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego, która współpracuję z producentem, stara się jeszcze w tym roku sprowadzić tę sztukę do Polski.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński