W.Brytania: W Manchesterze i okolicach od piątku najwyższy poziom restrykcji

W hrabstwie metropolitalnym Greater Manchester, w którym mieszka 2,8 mln osób, od północy z czwartku na piątek zacznie obowiązywać trzeci, najwyższy poziom restrykcji koronawirusowych - ogłosił we wtorek brytyjski premier Boris Johnson.

Wcześniej we wtorek bez powodzenia zakończyły się trwające od 10 dni rozmowy między rządem a władzami lokalnymi na temat pakietu pomocowego, który pozwoliłby ograniczyć skutki restrykcji dla mieszkańców i przedsiębiorstw.

Podczas popołudniowej konferencji na Downing Street Johnson mówił, że niepodjęcie teraz działań byłoby narażeniem życia mieszkańców Manchesteru na niebezpieczeństwo. W tygodniu kończącym się 1 września w hrabstwie Greater Manchester wykryto ok. 44 przypadków koronawirusa na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy w ciągu siedmiu dni do 16 października włącznie - już 384 na 100 tys., a średnia dla Anglii to 96.

Brytyjski premier dodał, że rząd złożył władzom lokalnym "hojną" ofertę wsparcia finansowego, ale burmistrz Andy Burnham ją odrzucił. Burnham wyjaśnił, że rząd nie zaoferował wystarczająco, aby "chronić najbiedniejszych ludzi w naszych społecznościach".

Zgodnie z zasadami restrykcji na poziomie trzecim - obecnie obowiązującymi tylko w regionie Liverpoolu i hrabstwie Lancashire - puby i bary, które nie serwują znaczących posiłków muszą zostać zamknięte, spotykanie się osób z różnych gospodarstw domowych jest zabronione zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartej przestrzeni. Zalecane jest także unikanie przyjazdów na te tereny i opuszczania ich, o ile nie jest to niezbędne.

W hrabstwie Greater Manchester obecnie obowiązuje drugi poziom restrykcji, co oznacza, że puby i restauracje muszą być zamykane o godz. 22, zakaz spotkań osób z różnych gospodarstw domowych dotyczy tylko pomieszczeń zamkniętych, a na otwartych przestrzeniach nie może spotykać się więcej niż sześć osób.

Przed konferencją premiera Burnham - występując wraz z innymi lokalnymi liderami - powiedział, że bez dodatkowego wsparcia w wysokości 65 mln funtów bardziej rygorystyczne środki "z pewnością zwiększyłyby poziom ubóstwa, bezdomności i trudności".

Odnosząc się do braku zgody w sprawie pakietu pomocowego, Johnson powiedział: "Żałuję tego. Jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, mamy większe szanse na pokonanie wirusa, jeśli będziemy współpracować".

Dodał, że Greater Manchester otrzyma 22 mln funtów w ramach "kompleksowego pakietu wsparcia", ale "drzwi były otwarte, aby kontynuować rozmowę" tak długo, jak tylko wsparcie byłoby zgodne z tym, co zostało zaoferowane innym obszarom, gdzie wprowadzono trzeci poziom restrykcji. Jednak jak wskazuje stacja BBC, należy rozumieć, że dotychczasowa oferta w postaci 60 mln funtów pozostaje aktualna.

Johnson potwierdził też, że trwają rozmowy z władzami hrabstw South Yorkshire, West Yorkshire i Nottinghamshire oraz regionu Północno-Wschodnia Anglia o wprowadzeniu trzeciego poziomu restrykcji.

We wtorek poinformowano, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 241 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższą liczbą od początku czerwca, i wykryto ponad 21 tys. nowych infekcji.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński