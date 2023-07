W. Brytania: W pierwszej połowie 2023 roku o 10 procent spadła liczba nielegalnych imigrantów

W pierwszym półroczu 2023 r. do Wielkiej Brytanii przedostało się przez kanał La Manche 11 434 nielegalnych imigrantów, co stanowi spadek o 10 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. - wynika ze statystyk opublikowanych przez brytyjskie MSW.

Jest to pierwszy przypadek, od kiedy w 2018 roku zaczął się masowy napływ nielegalnych imigrantów przez kanał La Manche, by w jakimkolwiek półroczu bilans przybyłych w ten sposób był niższy niż rok wcześniej. Ale o ile po pierwszych trzech miesiącach tego roku ich liczba była o 20 proc. mniejsza niż rok wcześniej, to w drugim kwartale ten spadek wynosił już tylko 7 proc. Na dodatek w samym czerwcu przybyło 3824 nielegalnych imigrantów, co jest wyraźnym wzrostem w stosunku do czerwca 2022 roku, gdy było ich 3140. To siódmy najwyższy miesięczny bilans w historii.

Brytyjski premier Rishi Sunak zadeklarował na początku stycznia, że zatrzymanie łodzi z migrantami jest jednym z pięciu jego priorytetów na ten rok. Ponieważ ze względów pogodowych większość przepraw odbywa się w drugiej połowie roku, na razie trudno wyrokować, czy całoroczny bilans będzie mniejszy.

Od kiedy w 2018 r. rozpoczął się napływ nielegalnych imigrantów, bilanse z roku na rok rosną w zawrotnym tempie - w 2018 r. przybyło w ten sposób 299 osób, w 2019 r. - 1843, w 2020 r. - 8466, w 2021 r. - 28 516, zaś w 2022 r. - 45 755 osób.

Jednym z pomysłów rządu mających zniechęcić nielegalnych imigrantów jest plan ich deportacji do Rwandy, z którą w zeszłym roku Wielka Brytania zawarła stosowną umowę. Jednak w zeszłym tygodniu Sąd Apelacyjny w Londynie uznał, że Rwandy nie można uznać za kraj bezpieczny, wobec tego plan jest niezgodny z prawem. Do czwartku brytyjski rząd ma czas na złożenie odwołania, co spowoduje, że sprawę rozstrzygnie Sąd Najwyższy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński