W. Brytania: W poniedziałek pierwsza rządowa wizyta w Rosji od czasu ataku w Salisbury

Brytyjska wiceminister spraw zagranicznych Wendy Morton pojedzie w poniedziałek z czterodniową wizytą do Moskwy - poinformowano w piątek. Będzie to pierwsza podróż przedstawiciela brytyjskiego rządu do Rosji od czasu ataku chemicznego w Salisbury w 2018 r.

Jak zaznaczają media, zgodnie z intencją brytyjskiego rządu wizyta nie ma być odbierana jako próba ocieplenia ani normalizacji stosunków z Rosją, a jedynie podtrzymanie ich na minimalnym poziomie. Brytyjsko-rosyjskie konsultacje na poziomie ministerialnym odbywały się co roku, ale zawieszono je w 2018 r. po próbie otrucia na terytorium Wielkiej Brytanii byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córki. Jedynie w zeszłym roku wiceministrowie Alan Duncan i Władimir Titow spotkali się przy okazji dorocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

O próbę zabicia Skripala, przeprowadzoną z użyciem stworzonego w czasach sowieckich środka bojowego Nowiczok, brytyjski rząd oskarżył dwóch rosyjskich agentów.

Od czasu tego ataku brytyjsko-rosyjskie relacje jeszcze się pogorszyły, co jest efektem kolejnej próby zabójstwa dokonanej przy użyciu Nowiczoka, tym razem na terytorium Rosji, której ofiarą padł w sierpniu rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, czy cyberataków na zachodnie ośrodki pracujące nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. O jedno i drugie państwa zachodnie oskarżyły Rosję, w reakcji na otrucie Nawalnego nakładając także sankcje na osoby wskazane jako odpowiedzialne.

Podczas pobytu w Moskwie Morton, w której gestii są m.in. sprawy europejskie, spotka się z rosyjskim wiceministrem spraw zagranicznych Władimirem Titowem. Jak zapowiedziano, ma ona poruszyć zarówno sprawę Skripala, jak i Nawalnego. W planach ma także rozmowę z przedstawicielem prezydenta Władimira Putina ds. ochrony środowiska, którego będzie chciała nakłonić do podjęcia przez Rosję bardziej ambitnych zobowiązań w kwestii walki ze zmianami klimatycznymi. Ma to związek z faktem, że w przyszłym roku Wielka Brytania będzie gospodarzem ONZ-owskiego szczytu klimatycznego COP26.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński