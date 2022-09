W. Brytania: W poniedziałek rano zakończy się wystawienie trumny Elżbiety II na widok publiczny

W poniedziałek rano zakończy się trwający od środy czas, kiedy trumna z ciałem królowej Elżbiety II jest wystawiona na publiczny (ang. lying-in-state).

W brytyjskich mediach określenie "lying-in-state", czyli w wolnym tłumaczeniu "wystawiona na widok publiczny" (w odniesieniu do trumny), to jedno z najczęściej pojawiających się wyrażeń ostatnich dni. Jest to określenie formalnego wydarzenia, kiedy trumna z ciałem zostaje wystawiona na podwyższeniu na środku Westminster Hall, najstarszej części Pałacu Westminsterskiego, aby ludzie mieli okazję złożyć hołd zmarłemu.

Ceremonia "lying-in-state" jest przewidziana dla panujących, ich małżonków, a czasami także dla byłych premierów, jak to miało miejsce w przypadkach Williama Gladstone'a w 1898 roku i Winstona Churchilla w 1965 roku.

Ostatnim członkiem rodziny królewskiej, którego trumna była wystawiona na widok publiczny, była królowa matka Elżbieta, czyli matka Elżbiety II i żona króla Jerzego VI. Jej trumna została wystawiona w Westminster Hall 9 kwietnia 2002 roku, dziesięć dni po śmierci; około 200 tysięcy osób przyszło wówczas złożyć jej hołd.

Zmarły w kwietniu 2021 roku książę Filip, małżonek Elżbiety II, na osobiste życzenie nie miał pogrzebu państwowego i trumna z jego ciałem nie była wystawiona na widok publiczny.

Trumna z ciałem królowej Elżbiety II została wystawiona w Westminster Hall w środę o godz. 18.00 czasu polskiego. Ludzie stojący w kolejce będą mogli przejść obok niej do godz. 7.30 czasu polskiego w poniedziałek.

Oczekuje się, że kolejka zostanie definitywnie zamknięta w niedzielę w godzinach wieczornych.

Z Londynu Marcin Furdyna