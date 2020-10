W: Brytania: W Szkocji 78 pacjentów z koronawirusem odesłano do domów opieki

W Szkocji podczas pierwszej fali epidemii koronawirusa 78 osób wypisano ze szpitali i odesłano z powrotem do domów opieki dla seniorów, mimo że testy potwierdziły u nich obecność koronawirusa - wynika z opublikowanego w środę raportu rządowej agencji Public Health Scotland.

Jak pokazuje raport, spośród 3599 starszych osób, które w okresie między 1 marca a 21 kwietnia zostały wypisane ze szpitali, testy na obecność koronawirusa wykonano u zaledwie 650. Spośród tych 650 przetestowanych, 78 osób zostało z powrotem odesłanych do domów opieki, mimo że testy potwierdziły obecność SARS-CoV-2.

W Szkocji spośród prawie 4500 przypadków, w których w akcie zgonu wpisano koronawirusa jako decydującą przyczynę zgonu, ok. 2000 odnotowano w domach opieki dla osób starszych.

"W analizie nie znaleziono dowodów statystycznych na to, że wypisy ze szpitali miały jakikolwiek związek z ogniskami choroby w domach opieki" - oświadczyła, odnosząc się do tego raportu, szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon. Zapowiedziała jednak, że Public Health Scotland będzie prowadzić dalsze prace w celu lepszego zrozumienia epidemii koronawirusa w domach opieki, i obiecała, że rząd podejmie dodatkowe działania, jeśli będą one konieczne.

W przeszłości Sturgeon powiedziała, że z mediów dowiedziała się o tym, iż pacjenci, u których wykryto koronawirusa, byli odsyłani do domów opieki.

Nowe procedury zostały wprowadzone 21 kwietnia - od tego czasu wszyscy wypisywani ze szpitali muszą uzyskać dwa negatywne testy na obecność SARS-CoV-2, zaś wszyscy wracający bądź przyjmowani do domów opieki - przejść 14-dniową kwarantannę.

Od 22 kwietnia do końca maja wypisanych ze szpitali zostało 1605 pensjonariuszy domów opieki, z czego 1493 osoby zostały zgodnie z procedurą dwukrotnie przetestowane. Spośród nich u 1215 nie stwierdzono obecności koronawirusa, a u 278 testy go potwierdziły. Z tej ostatniej grupy 233 osoby w kolejnym teście uzyskały wynik negatywny, co jednak oznacza, że kolejne 45 osób wypuszczono ze szpitali bez pewności, czy są zdrowe.

Jeane Freeman, minister zdrowia w szkockim rządzie, wskazywała w środę, że głównym czynnikiem decydującym o tym, czy w danym domu opieki doszło do zachorowań, była wielkość placówki. Jak mówiła, w 90,2 proc. domów, w których jest ponad 90 pensjonariuszy, było ognisko choroby, ale wybuchło ono tylko w 3,7 proc. tych, gdzie jest mniej niż 20 podopiecznych.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński