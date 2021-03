W. Brytania: W Szkocji od piątku lekkie poluzowanie restrykcji epidemicznych

Wobec poprawiającej się sytuacji epidemicznej w Szkocji szefowa tamtejszego rządu Nicola Sturgeon ogłosiła we wtorek lekkie poluzowanie restrykcji.

Od piątku na otwartym powietrzu będą się mogły spotykać maksymalnie cztery dorosłe osoby z dwóch różnych gospodarstw domowych, a nie z dwóch, jak to jest obecnie, a w przypadku dzieci między 12. a 17. rokiem życia każda z czterech osób będzie mogła być z innego gospodarstwa domowego. Ponadto od piątku można będzie na otwartym powietrzu uprawiać w grupach te dyscypliny sportowe, które nie wymagają kontaktu.

Z kolei od 26 marca w kościołach i innych świątyniach wznowione zostaną nabożeństwa z udziałem wiernych, pod warunkiem, że liczba uczestników nie będzie przekraczać 50 i będą oni zachowywać dystans.

Sturgeon powiedziała, że to niewielkie złagodzenie jest efektem postępu, jaki Szkocja poczyniła w tłumieniu wirusa, ale podkreśliła konieczność zachowania ostrożności.

"Ponieważ jesteśmy w lockdownie, łatwo przeoczyć fakt, że wirus, z którym mamy teraz do czynienia, jest znacznie bardziej zakaźny niż ten, z którym mieliśmy do czynienia jesienią. Ale zostanie nam to przypomniane bardzo szybko, jeśli spróbujemy zrobić zbyt wiele zbyt wcześnie" - podkreśliła.

Sturgeon powiedziała, że przedstawi pełniejszy orientacyjny harmonogram ponownego otwarcia gospodarki - w tym sklepów, gastronomii, fryzjerów, siłowni i części branży turystycznej - w przyszłym tygodniu. Wyraziła również nadzieję, że będzie w stanie złagodzić obecne ograniczenia w podróżowaniu w nadchodzących tygodniach - ale jak podkreśliła, sytuacja jeszcze nie pozwala bezpiecznie tego zrobić.

W pod koniec lutego szkocki rząd zapowiedział, że planuje zniesienie pełnego lockdownu i powrót do systemu restrykcji regionalnych od końca kwietnia. Sturgeon zapewniła we wtorek, że "jeśli dane pozwolą nam rozluźnić więcej ograniczeń szybciej niż wcześniej wskazaliśmy, nie zawahamy się tego zrobić".

W Szkocji od początku marca dobowa liczba wykrywanych przypadków koronawirusa oscyluje wokół 500, podczas gdy na początku stycznia przekraczała 2500, zaś liczba zgonów z powodu Covid-19 spadła z kilkudziesięciu do kilkunastu osób dziennie. Od początku epidemii w Szkocji wykryto 206 465 zakażeń, z powodu których zmarło 7441 osób.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński