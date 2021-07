W. Brytania: w szpitalach rośnie liczba niezaszczepionych kobiet w ciąży

Niepokojąco rośnie liczba niezaszczepionych przeciw Covid-19 kobiet w ciąży, które z powodu poważnego przebiegu choroby trafiają do szpitali - wynika z badań opublikowanych w piątek w Wielkiej Brytanii.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii do szpitali z powodu Covid-19 trafiło 3371 kobiet w ciąży, ale w pierwszej fazie umiarkowane lub ciężkie obawy miało 24 proc. hospitalizowanych, w czasie gdy dominującym wariantem koronawirusa była Alfa (wariant brytyjski) - odsetek ten wynosił 36 proc., a teraz, gdy dominuje wariant Delta (indyjski) jest to już 45 proc. - wskazali naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Od początku lutego br. do szpitali z powodu Covid-19 przyjęte zostały 742 kobiety w ciąży, przy czym nie było wśród nich ani jednej, która byłaby w pełni zaszczepiona, a tylko cztery były po jednej dawce szczepienia. W ciągu ostatnich trzech miesięcy, gdy dominujący stał się wariant Delta, do szpitali trafiło 171 kobiet w ciąży, z czego ponad 98 proc. nie było zaszczepionych wcale, a trzy dostały tylko jedną dawkę - wskazują naukowcy.

Według ich badań spośród tych, które trafiły do szpitali w ciągu ostatnich trzech miesięcy, 33 proc. wymagało podłączenia do respiratora, u 37 proc. rozwinęło się dodatkowo zapalenie płuc, a 15 proc. wymagało przeniesienia na oddział intensywnej terapii. Ponadto w jednym na pięć przypadków nastąpił przedwczesny poród, prawdopodobieństwo cesarskiego cięcia zwiększyło się dwukrotnie, a jeden na pięć noworodków trafił na odział opieki neonatologicznej.

W Wielkiej Brytanii od połowy kwietnia kobiety w ciąży mogą być szczepione preparatami firm Pfizer/BioNTech lub Moderna, a podawanie drugiej dawki jest zalecanie po ośmiu tygodniach od pierwszej.

Według danych rządowej agencji Public Health England do tej pory w Anglii co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymały 51 724 kobiety w ciąży, a spośród nich 20 648 dostało także drugą. Jest to jednak niewielki odsetek wszystkich kobiet w ciąży, bo jak się szacuje, w latach 2020-21 było ich w Anglii ok. 606,5 tys.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński