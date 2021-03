W. Brytania: Walia jako pierwsza znosi nakaz pozostawania w domach

Od soboty Walia jako pierwsza część Zjednoczonego Królestwa znosi nakaz pozostawania w domach z wyjątkiem uzasadnionych powodów do wyjścia. Zamiast niego będzie obowiązywał nakaz pozostawania w okolicy.

Jak wyjaśnił w piątek szef walijskiego rządu Mark Drakeford, "w okolicy" oznacza pięć mil (8,05 km) od domu, choć na terenach wiejskich może to być trochę dalej.

Zgodnie z przedstawionym przez niego planem luzowania restrykcji, od soboty maksymalnie cztery dorosłe osoby z dwóch różnych gospodarstw domowych będą mogły się spotykać na otwartym powietrzu, otwarte zostaną odkryte obiekty sportowe, takie jak korty tenisowe czy boiska do koszykówki, zaś mieszkańców domów opieki będzie mogła odwiedzać jedna wskazana osoba.

Od poniedziałku do nauki stacjonarnej wracają wszyscy uczniowie szkół podstawowych oraz ostatnie klasy szkół średnich. Również od poniedziałku działalność mogą wznowić salony fryzjerskie, choć tylko z wcześniejszą rezerwacją. Od następnego poniedziałku, 22 marca supermarkety będą mogły sprzedawać towary inne niż pierwszej potrzeby, otwarte zostaną też sklepy ogrodnicze. Od soboty 27 marca - jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli - przestanie obowiązywać nakaz pozostawania w okolicy i otwarte zostaną miejsca noclegowe z własnym wyżywieniem, choć tylko dla osób z tego samego gospodarstwa domowego. Wreszcie, od 12 kwietnia działalność mają wznowić wszystkie sklepy i punkty usługowe wymagające bliskiego kontaktu.

"Jeśli zrobimy za dużo i za szybko, stracimy kontrolę nad wirusem i wywołamy nową falę zakażeń. A wtedy znów będziemy na początku, zmuszeni ponownie wprowadzić surowe środki, aby chronić zdrowie ludzi i ratować życie" - powiedział Drakeford.

Mimo że szef walijskiego rządu nazwał tempo znoszenia restrykcji ostrożnym i rozważnym, w kilku przypadkach Walia będzie się otwierać najszybciej w całym kraju. W Anglii nakaz pozostawania w domach będzie obowiązywał do 29 marca. W Szkocji wprawdzie już od piątku cztery osoby z dwóch gospodarstw domowych mogą się spotykać na otwartym powietrzu, ale tylko jeśli mają uzasadniony powód do wyjścia z domu, np. ćwiczenia fizyczne, bo sam nakaz postawania w domach będzie obowiązywał do 5 kwietnia. W Anglii miejsca noclegowe z własnym wyżywieniem i kampingi zostaną otwarte dopiero 12 kwietnia, w Szkocji nie zostało to jeszcze ogłoszone. Salony fryzjerskie w Anglii będą mogły wznowić działalność 12 kwietnia, a w Szkocji dopiero 26 kwietnia.

W Walii od tygodnia dobowa liczba wykrytych zakażeń zwykle nie przekracza 200, czyli jest ponad 10-krotnie mniejsza niż w szczytowym okresie na początku stycznia, a dobowe bilanse zgonów nie przekraczają 20. Od początku epidemii w 3,1-milionowej Walii wykryto prawie 206 tys. zakażeń koronawirusem, z powodu których zmarło 5436 osób.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński