W. Brytania: Walia jedyną częścią kraju ze wzrostem zakażeń, możliwy nowy lockdown

Walia jest jedyną częścią Zjednoczonego Królestwa, w której liczba nowych zakażeń koronawirusem nie spada - przyznał w poniedziałek rząd walijski, dodając, że nie wyklucza nowego ogólnokrajowego lockdownu po świętach Bożego Narodzenia.

Vaughan Gething, minister zdrowia w walijskim rządzie, powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, że sytuacja w kraju jest bardzo poważna, a zapytany, czy jeszcze jeden lockdown jest rozważany przez rząd, odparł, że na stole są wszystkie opcje.

"Każdego dnia aktywnie zastanawiamy się, czy wprowadzone przez nas środki są właściwe, czy też nie. Jesteśmy zobowiązani do przeglądu przepisów za około półtora tygodnia, a następnie będziemy musieli rozważyć, co robimy. Aktywnie rozważamy, co będziemy musieli zrobić, co być może będziemy musieli zrobić po okresie świątecznym" - mówił Gething.

W poniedziałek podano, że ciągu ostatniej doby w Walii wykryto 2021 nowych zakażeń. Był to pierwszy przypadek, by dobowy bilans przekroczył dwa tysiące, oraz drugi z rzędu dzień z rekordową liczbą od początku epidemii. To także 2,5-krotny wzrost w stosunku do poprzedniego poniedziałku.

Według statystyk brytyjskiego rządu, w ciągu 7 dni do 1 grudnia włącznie, liczba zakażeń w Walii wynosiła 267,8 na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy w Anglii - 149,5, w Irlandii Północnej - 143,6, a w Szkocji 100,3. Także liczba nowych zgonów w stosunku do populacji jest obecnie w Walii najwyższa w kraju.

Walia na przełomie października i listopada jako pierwsza część Zjednoczonego Królestwa wprowadziła ograniczony w czasie, 17-dniowy lockdown. W odróżnieniu od czterotygodniowego lockdownu obowiązującego później w Anglii oraz restrykcji w Szkocji i Irlandii Północnej, nie przyniósł on jednak widocznego spadku zakażeń.

W związku z tym w miniony piątek w Walii weszły w życie ograniczenia w działalności lokali gastronomicznych, które muszą być zamykane o godz. 18 i nie mogą sprzedawać alkoholu. Ponownie wstrzymały działalność także kina, muzea, galerie i wszystkie inne miejsca kulturalno-rozrywkowe w zamkniętych pomieszczeniach. Restrykcje te zostaną poddane przeglądowi 17 grudnia.

Na okres pięciu dni wokół Bożego Narodzenia restrykcje koronawirusowe zostaną poluzowane w całej Wielkiej Brytanii. Dopuszczone będą wówczas spotkania w domach osób z trzech gospodarstw domowych, a także przemieszczanie się po kraju niezależnie od obowiązujących poziomów regionalnych restrykcji.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński