W. Brytania: Walia przywraca możliwość podróży do części Anglii i Szkocji

Od piątku możliwe będzie podróżowanie między Walią a resztą Wielkiej Brytanii, ale z wyjątkiem obszarów, na których obowiązują najwyższe stopnie restrykcji koronawirusowych - ogłosił w czwartek rząd Walii.

To oznacza, że nadal nie będzie można jeździć bez uzasadnionych powodów do tych obszarów Anglii, gdzie jest trzeci poziom restrykcji (w skali 1-3), obszarów Szkocji, w których jest poziom trzeci i czwarty (w skali 0-4) oraz do całej Irlandii Północnej.

W czasie 17-dniowego lockdownu w Walii na przełomie października i listopada obowiązywał nakaz pozostawania na terenie własnego hrabstwa - o ile jego opuszczanie nie było uzasadnione ważnymi przyczynami, jak nauka, praca czy ważne sprawy rodzinne - a także zakaz wyjazdu poza granice Walii. Ponieważ przed jego zakończeniem lockdown wprowadzono także w Anglii, walijski rząd zdecydował, że zakaz przekraczania granicy pozostanie w mocy dopóki nie skończy się także ten w Anglii.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od środy w Anglii nastąpił powrót do trzypoziomowej skali restrykcji regionalnych. Na najwyższym, trzecim poziomie znalazła się większość północnej i spora część środkowej Anglii, ale także m.in. leżący blisko walijskiej granicy Bristol. Łącznie na obszarach na poziomie trzecim mieszka ok. 41,5 proc. populacji Anglii. W Szkocji dwa najwyższe poziomy restrykcji obowiązują w 21 spośród 32 obszarów administracyjnych, choć z powodu braku wspólnej granicy ruch między nią a Walią jest znacznie mniejszy.

W piątek w Walii wejdą w życie dodatkowe restrykcje mające zatrzymać epidemię - puby, bary i restauracje nie będą mogły sprzedawać alkoholu i będą musiały być zamykane o godz. 18, wstrzymać działalność muszą także kina, muzea, galerie, kręgielnie, kasyna i pozostałe miejsca rozrywki pod dachem. Restrykcje te będą obowiązywać przynajmniej do 17 grudnia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński