W. Brytania: Wartość handlu z krajami spoza UE przekroczyła wartość handlu z UE

W pierwszym kwartale 2021 roku wartość brytyjskiego handlu z krajami spoza Unii Europejskiej przekroczyła wartość handlu z UE, a w ciągu minionego roku po raz pierwszy w historii Chiny stały się największym źródłem brytyjskiego importu - podał urząd statystyczny ONS.

Obroty handlowe z krajami UE w pierwszym kwartale tego roku wyniosły 82,8 mld funtów, co oznacza spadek o 20,3 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2020 roku, natomiast wartość handlu z pozostałymi krajami świata sięgnęła 94,3 mld funtów, co oznacza spadek o 0,4 proc. ONS zaznacza jednak, że na tak duży spadek obrotów z krajami UE wpłynęło gromadzenie zapasów przez przedsiębiorstwa po obu stronach przed końcem okresu przejściowego po brexicie, stąd punkt odniesienia z IV kwartału 2020 roku był zawyżony.

Jednak patrząc na dane w nieco dłuższej perspektywie czasowej też widoczne jest, że udział krajów UE w brytyjskim handlu zagranicznym się zmniejsza. Jak podaje ONS, wartość handlu z UE był w pierwszym kwartale 2021 roku o 23,1 proc. mniejsza niż w pierwszym kwartale 2018 roku, natomiast w przypadku pozostałych krajów spadek ten wyniósł 0,8 proc.

ONS poinformował również, że po raz pierwszy w historii największym źródłem brytyjskiego importu stały się Chiny. Od 1997 roku, kiedy ONS zaczął prowadzić obecne statystyki - z wyjątkiem sześciomiesięcznego okresu na przełomie 2000 i 2001 roku, gdy na pierwsze miejsce wysunęły się USA - największa część brytyjskiego importu stale pochodziła z Niemiec. Jednak pomiędzy pierwszym kwartałem 2018, a pierwszym kwartałem 2021 roku import z Niemiec spadł z 17 mld funtów do 12,5 mld, zaś z Chin wzrósł w tym samym czasie z 10,2 mld funtów do 16,9 mld. Oznacza to, że z Chin pochodzi obecnie 16,1 proc. brytyjskiego importu, a z Niemiec - 11,8 proc.

Uwzględniając razem eksport i import, nadal jednak to Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński