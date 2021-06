W. Brytania: wcześniejszy lockdown byłby sprzeczny z radą naukowców

Wprowadzenie pierwszego lockdownu wcześniej niż pod koniec marca zeszłego roku byłoby sprzeczne z ówczesnymi zaleceniami naukowców - powiedział w czwartek brytyjski minister zdrowia Matt Hancock, odpierając zarzuty, że jego opóźnienie kosztowało życie tysięcy ludzi.

Hancock był czwartek przesłuchiwany przez komisję zdrowia oraz komisję nauki Izby Gmin na temat działań rządu w pierwszej fazie pandemii koronawirusa. Mógł się ustosunkować w ten sposób do zarzutów postawionych dwa tygodnie wcześniej przez Dominica Cummingsa, byłego głównego doradcę premiera Borisa Johnsona. Cummings powiedział m.in., że opóźnienie we wprowadzeniu lockdownu oraz błędy Hancocka spowodowały niepotrzebne zgony "dziesiątków tysięcy" ludzi. Powiedział też, że minister zdrowia powinien być zwolniony z co najmniej 10-15 powodów i zarzucił mu wielokrotne kłamstwa.

W ciągu trwającego ponad cztery godziny przesłuchania odrzucił oskarżenia Cummingsa - w tym, że okłamał premiera w sprawie testów w domach opieki - i przedstawił swoją wersję wydarzeń, bardzo różną od tej zaprezentowanej przez byłego doradcę premiera.

Pytany przez posłów o decyzje, które doprowadziły do pierwszego lockdownu, Hancock mówił, że polecił służbie zdrowia przygotowania do sytuacji, w której z powodu Covid-19 umrzeć może 820 tys. osób. Jak wyjaśnił, szacunki te opierały się na "rozsądnym najgorszym scenariuszu" w modelu, który otrzymał 31 stycznia 2020 r.

Ale jak dodał, dopiero 9 marca dane zaczęły podążać po prognozowanej krzywej, a jeszcze po kolejnym tygodniu zaktualizowany model pokazał, że Wielka Brytania była na drodze do tego, by ten scenariusz spełnił się.

16 marca 2020 r. ludzie zostali poinstruowani, by unikać kontaktów społecznych, które nie są niezbędne, a 23 marca premier Johnson ogłosił ogólnokrajowy lockdown.

Zapytany, dlaczego lockdown nie został wprowadzony wcześniej, Hancock wyjaśnił: "Wyraźna porada w tym czasie była, że ludzie tylko przez ograniczony czas będą znosić zamknięcie. To okazało się być błędne". "Kwestionowanie porady to jedno, ale przeciwstawienie się konsensusowi naukowemu jest znacznie trudniejsze, zwłaszcza gdy koszty blokady są natychmiastowe i oczywiste" - dodał.

Powiedział również, że "gorzko żałuje", iż nie podawał mocniej w wątpliwość początkowej opinii naukowej, że jest mało prawdopodobne, aby koronawirus rozprzestrzeniał się asymptomatycznie. Jak mówił, poprosił naukowców w styczniu, aby przyjrzeć się dowodom z Chin, że wirus może przenosić się w ten sposób. Dodał, że miał "przeczucie", iż ta opinia była błędna, ale jak powiedział, trudno jest to obalić, gdy "nie masz dowodów, że ty masz rację, a konsensus naukowy jest błędny".

Hancock powiedział też, że wiedział, iż Cummings chciał go w zeszłym roku usunąć z roli ministra zdrowia, gdyż jak mówił, nastawiał dziennikarzy przeciwko niemu. Dodał, że "nie ma pojęcia", dlaczego Cummings wykazywał tyle wrogości wobec niego. Podkreślił też, że od czasu wymuszonego odejścia głównego doradcy premiera pod koniec zeszłego roku, rząd działa lepiej.

Po raz kolejny odrzucił oskarżenie Cummingsa, że okłamał Johnsona, mówiąc, że wypisywani ze szpitali pacjenci byli testowani na obecność koronawirusa przed powrotem do domów opieki. Jak wyjaśniał posłom z komisji, obiecywał on, że pacjenci "będą testowani" po osiągnięciu wystarczającej zdolności testowania i ta obietnica została spełniona.

Bronił również początkowego zalecenia rządu dla domów opieki, mówiącego wówczas, że testy nie są konieczne przed przyjęciem pacjentów ze szpitali. Jak wyjaśnił, ministrowie zawsze "podążali za radami naukowców", a na początku pandemii istniały obawy, że testowanie osób bezobjawowych może dostarczyć "fałszywej pewności" z powodu nieprawidłowych wyników negatywnych.

Na początku czwartkowego przesłuchania szef komisji nauki Greg Clark, powiedział, że jej członkowie poprosili Cummingsa o dowody w postaci dokumentów na poparcie jego zarzutów wobec Hancocka, ale nie otrzymali jeszcze ani dokumentów, ani żadnych wyjaśnień. Hancock oświadczył, że jest to bardzo wymowne.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński