W. Brytania: Weteran, który zebrał 28 mln funtów, trafił na szczyt listy przebojów

Charytatywny singiel z nową wersją utworu "You'll Never Walk Alone" nagrany przez Toma Moore'a, 99-letniego weterana, który zebrał dla NHS, brytyjskiej służby zdrowia, ponad 28 mln funtów, dotarł w piątek na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów.

Moore został najstarszym wykonawcą w historii, który dotarł na szczyt listy przebojów. W przyszłym tygodniu skończy sto lat.

Utwór "You'll Never Walk Alone", który Moore nagrał wraz z aktorem, piosenkarzem i prezenterem Michaelem Ballem oraz The NHS Voices Of Care Choir, stał się także najlepiej sprzedającym się singlem w 2020 r. Dotychczas kupiło go 82 tys. osób. Dochód z jego sprzedaży również zostanie przekazany dla NHS.

"Moje wnuki nie mogą uwierzyć, że jestem na szczycie listy. Muszę podziękować Michaelowi Ballowi, NHS Voices Of Care Choir i wszystkim za kulisami, dzielącym się swoimi talentami i wiedzą, by zebrać pieniądze dla NHS, której tak wiele zawdzięczamy. I oczywiście publiczności za zakup singla i darowizny - jesteśmy w tym razem i jestem zawsze wdzięczny za wasze wsparcie" - powiedział Tom Moore. "To tylko dowodzi, że nigdy nie będziesz szedł sam" - dodał, nawiązując do tytułu utworu.

Moore stał się bohaterem Wielkiej Brytanii wskutek niesamowitego sukcesu jego charytatywnej zbiórki pieniędzy dla NHS. Emerytowany kapitan brytyjskiej armii, który obecnie porusza się przy pomocy chodzika na kółkach, na początku kwietnia ogłosił w internecie, że przed przypadającymi 30 kwietnia setnymi urodzinami zamierza sto razy pokonać 25-metrową trasę wokół swojego ogrodu, chcąc w ten sposób przekonać ludzi do wpłacenia datków dla zmagającej się z epidemią koronawirusa publicznej służby zdrowia.

Moore początkowo miał nadzieję, że uda mu się zebrać tysiąc funtów, ale jego akcja nieoczekiwane zyskała niesamowitą popularność - mimo że już zakończył wyzwanie, pieniądze spływają nadal i obecnie jest to już ponad 28,7 mln funtów. Moore'owi podziękowali m.in. książę William oraz członkowie rządu, i jest powszechne oczekiwanie, że rząd wystąpi z wnioskiem o nadanie mu przez królową tytułu szlacheckiego.

Pochodzący z musicalu "Carousel" z 1945 r. utwór "You'll Never Walk Alone" został rozpropagowany najpierw na początku lat 60. przez liverpoolski zespół Gerry and the Pacemakers, a potem przez kibiców piłkarskich Liverpool FC.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński