W. Brytania: Wiceambasador przy OBWE wzywa Białoruś do uwolnienia Andrzeja Poczobuta

Brytyjska wiceambasador przy OBWE Deidre Brown wezwała w czwartek władze Białorusi do uwolnienia Andrzeja Poczobuta oraz wszystkich innych więzionych w tym kraju dziennikarzy. Wyraziła uznanie dla jego pracy i zaangażowania.

"Poczobut jest znany z informowania o antypolskim charakterze polityki (Alaksandra) Łukaszenki i o traktowaniu polskiej mniejszości przez białoruski reżim. Około 300 tysięcy Polaków na Białorusi było świadkami likwidacji przez reżim polskojęzycznych szkół, niszczenia cmentarzy i miejsc pamięci. Poczobut poinformował również o wielu innych przypadkach łamania praw człowieka na Białorusi" - mówiła w swoim wystąpieniu Brown, przypominając, że w 2021 roku Poczobut, będąc uwięzionym na Białorusi, zdobył najbardziej prestiżową nagrodę dziennikarską w Polsce - Grand Press dla Dziennikarza Roku.

"A na czym polega przestępstwo Poczobuta według Białorusi? Władze białoruskie oskarżyły go o +nawoływanie do działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu Białorusi+ oraz +podżeganie do nienawiści+ i umieściły go na liście +terrorystów+. Wielka Brytania stoi po stronie Polski i innych krajów, potępiając skazanie Andrzeja Poczobuta. Wyrażamy uznanie dla jego zaangażowania w sprawy narodu białoruskiego, a zwłaszcza polskiej mniejszości, poprzez jego pracę jako dziennikarza i działacza na rzecz marginalizowanej społeczności" - oświadczyła brytyjska przedstawicielka w OBWE.

Podkreśliła, że niezależne dziennikarstwo nie jest przestępstwem, a działania władz białoruskich są sprzeczne z ich obowiązkami wynikającymi z prawa międzynarodowego oraz zobowiązaniami w ramach OBWE. Zwróciła uwagę, że obecnie na Białorusi uwięzionych jest 33 przedstawicieli mediów, a także ponad 1400 więźniów politycznych.

"Setki zwykłych ludzi są brutalnie karane za protestowanie przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim w 2020 roku, a wielu innych za wypowiadanie się przeciwko wojnie na Ukrainie. Dziennikarze, członkowie mediów, opozycjoniści i obrońcy praw człowieka skazani za pokojowe korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności, w tym wolności słowa oraz wolności pokojowych zgromadzeń i stowarzyszeń. Ponownie wzywamy białoruski reżim do ich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia" - powiedziała Brown.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński