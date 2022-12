W. Brytania: Wicemarszałek RAF: czwartkowy ostrzał Ukrainy mógł być zemstą Rosji za obietnicę przekazania Kijowowi Patriotów przez USA

Przeprowadzony w czwartek zmasowany rosyjski ostrzał rakietowy terytorium Ukrainy, wymierzony w obiekty energetyczne, mógł być zemstą Kremla za obietnicę przekazania Kijowowi systemów Patriot przez USA - ocenił emerytowany wicemarszałek brytyjskich sił powietrznych (RAF) Sean Bell, cytowany przez telewizję Sky News.

Przyczyn kolejnego ataku nie da się zrozumieć "bez wniknięcia do głowy Putina", ale najbardziej prawdopodobne są dwa powody. Pierwszy to desperacka próba osłabienia Ukrainy w wyniku ostrzałów infrastruktury energetycznej. Drugi to zemsta za decyzję Waszyngtonu o przekazaniu Patriotów - powiedział wojskowy.

"Wszystko to prawie na pewno służy osłabieniu poparcia dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i wywarciu na niego presji, żeby - być może - zaczął negocjować (z Rosją)" - podkreślił Bell.

W godzinach porannych wojska agresora zaatakowały sąsiednie państwo przy użyciu pocisków manewrujących, wystrzelonych z bombowców strategicznych i okrętów, a także rakiet wykorzystywanych w systemach S-300. Celem były obiekty infrastruktury energetycznej. Ukraińskie siły obrony powietrznej zneutralizowały 54 z 69 rakiet, odnotowano jednak kilka uderzeń w obiekty cywilne - poinformowały wcześniej władze cywilne i wojskowe w Kijowie.

Jak dotąd nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych, wiadomo jedynie o trzech osobach rannych w Kijowie i dwóch w Chersoniu.

21 grudnia prezydent Ukrainy Zełenski odwiedził Waszyngton, gdzie spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem, a następnie wystąpił przed połączonymi izbami Kongresu. Najważniejszym efektem wizyty była decyzja Stanów Zjednoczonych o przekazaniu Ukrainie dodatkowej pomocy wojskowej o wartości 1,85 mld dolarów. W kolejnym pakiecie uzbrojenia znajdzie się m.in. bateria systemu obrony powietrznej Patriot.