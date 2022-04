W. Brytania: Wicepremier: Rosja odcinając gaz Polsce pogłębia swój status pariasa

Decyzja Rosji o odcięciu dostaw gazu do Polski pogłębi jej status jako gospodarczego i politycznego pariasa - oświadczył w środę brytyjski wicepremier i minister sprawiedliwości Dominic Raab.

"Ostrzegaliśmy o tym od jakiegoś czasu, ale będziemy stać ramię w ramię z naszymi polskimi przyjaciółmi i sojusznikami. To będzie miało bardzo szkodliwy wpływ także na Rosję, ponieważ staje się ona coraz bardziej nie tylko pariasem politycznym, ale również gospodarczym" - powiedział Raab w rozmowie ze stacją Sky News.

Raab został też zapytany o niedawne słowa premiera Borisa Johnsona, który ostrzegł, że jest możliwość, iż Rosja ostatecznie wygra wojnę na Ukrainie. Odparł, że choć Wielka Brytania oferuje Ukrainie "maksymalną solidarność", to jasne jest, że wynik konfliktu jest niepewny. Przypominał swoje wcześniejsze słowa, gdy mówił, że nie wierzy, by wojna zakończyła się w ciągu tygodni czy nawet miesięcy.

Raab poparł stanowisko wiceministra Jamesa Heappeya, który we wtorek powiedział, że Ukraina ma prawo użyć broni dostarczanej przez Wielką Brytanię do atakowania celów wojskowych na terenie Rosji. Minister sprawiedliwości podkreślił, że to, co robi Wielka Brytania, jest zgodne z prawem i dodał: "Wszystkie państwa mają prawo udzielić wsparcia wojskowego każdemu państwu, które korzysta z prawa do obrony przed agresywną inwazją".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński