W. Brytania: Wiceszef MSZ Jabłoński: jeśli Ukraina przegra, Polska będzie następna

Jeśli przestaniemy wspierać Ukrainę, to Rosja wygra tę wojnę i rozpocznie kolejne, a następną ofiarą jej agresji będzie Polska - ostrzegł w środę wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Daily Express".

"Jeśli przestaniemy wspierać Ukrainę, to Rosja wygra tę wojnę i myślę, że jest to dość prosta alternatywa. Jeśli nie chcemy, żeby Rosja zwyciężyła - a nie chcemy tego, bo jeśli Rosja wyjdzie zwycięsko z tego konfliktu, to na pewno rozpocznie kolejny, w którym już się nie zatrzyma - musimy pomóc Ukrainie go zatrzymać" - mówił Jabłoński.

Podkreślił, że musimy pomóc Ukrainie się bronić, bo broni nie tylko swojego terytorium, swojej niepodległości i swojej wolności, ale broni także Europy.

"To także obrona krajów europejskich przed potencjalną inwazją Rosji. Rosja nie ukrywa swoich zamiarów, bardzo otwarcie powiedzieli - używają tego terminu +denazyfikacja+. Oskarżają Ukrainę o bycie nazistami tylko dlatego, że Ukraina jest oddzielnym narodem" - wskazał wiceszef polskiego MSZ.

"Oskarżanie ich o bycie nazistami to jest absurd, jeśli ktoś jest nazistą, jeśli ktoś jest faszystą, to jest to Rosja" - dodał. Podkreślił, że jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana teraz, to zacznie dokonywać kolejnych "denazyfikacji"

"Niektórzy deputowani do parlamentu, niektórzy członkowie parlamentu Rosji, opowiadali się za tym, że Rosja powinna +zdenazyfikować+ wszystkie kraje, w tym Polskę. Więc dobrze wiemy, że jeśli nie pomożemy Ukrainie powstrzymać Rosji, to jesteśmy następni w kolejce" - powiedział.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński